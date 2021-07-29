«Решётки в клетках были взломаны»: Чупакабра вновь орудует в Выксунском районе

Зверь бесшумно пробирается во двор, проникает за любую решетку и душит скот. Фото: Александра КЛИМЕНТЬЕВА

Кровожадная чупакабра вновь вернулась в Выксунский район и принялась нападать на домашних кур и кроликов. Почерк этих загадочных нападений всегда одинаковый: зверь бесшумно пробирается во двор, проникает за любую решетку и перебивает весь скот. Такие известия пришли от местных жителей из посёлка Виля.

Так, на одном из подворий было убито восемь кур, шесть крольчат и большая крольчиха. И если туши кур лежали там, где и гуляли, то есть по всему двору и за специальным ограждением в огороде, то, чтобы добраться до кроликов, зверю пришлось постараться.

- Нас насторожило то, что решётки в клетках были взломаны, они были прибиты гвоздями и не любой человек бы смог подобное сделать, - рассказала «Комсомолке» Валентина Ерёмина. - К тому же, куры и кролики не были ни разорваны, ни загрызены, а просто придушены.

Естественно, первое, что закралось в голову женщины и соседей, что здесь похозяйничала чупакабра: выпила кровь, а туши даже не тронула.

- Я пришла с ночной смены, легла спать и никакого шума не услышала, как иногда бывает, если в курятник заходят посторонние, - рассказала Валентина Ерёмина. – Что это за существо было, до сих пор не понимаю.

Нападение на скот произошло утром в прошлую субботу, примерно в период с 8 до 10 часов. На участке также были найдены трёхпалые следы кровожадного чудовища. Однако после, пообщавшись с охотниками и показав им фотографии следов, Валентина усомнилась в том, что к ней во двор пробралось загадочное существо.

- Охотники мне сказали, что след похож на собачий, что-то по типу гончих пород и сибирского хаски, - подчеркнула женщина.

Позже стало известно, что в посёлке Виля это не единичный случай – в этот же день произошло ещё одно похожее нападение.

- После случившегося я выходила на улицу и у всех спрашивала: «У вас ничего не случилось?», все отвечали отрицательно, - поделилась Валентина Ерёмина. - А под вечер уже соседи обнаружили, что у них придушено 4 курицы и петух.

Напомним, что таинственное существо появляется в Нижегородской области не первый раз. В 2016 году неизвестный зверь объявился в селе Кантаурово Борского района, а в посёлке Сухобезводное Семеновского района жертвами этого существа стали сотни кур и кроликов. Также чупакабра стала практически достопримечательностью Выксунского района, где местные жители собирались ставить специальный дорожный знак "Осторожно! Чупакабра".

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