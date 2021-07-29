«Просидел в колодце несколько дней»: Лося под Нижним Новгородом пришлось спасать при помощи спецтехники. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Настоящая спасательная операция развернулась в лесах Уренского района Нижегородской области – здесь из старого заброшенного колодца пришлось вызволять взрослого лося. В заточении бедняга провел несколько дней.

- Его случайно обнаружили сотрудники областного центра охраны животных, - рассказали в региональном Минлесхозе. –Он провалился в старый заброшенный колодец и выбраться оттуда самостоятельно уже не смог.

Это совсем молодой лось – как заявили специалисты, ему не больше двух лет. Однако весит он уже целых два центнера. Поэтому спасать его пришлось с помощью спецтехники. К счастью, животное не пострадало.

- После спасения лось сразу попал в заботливые руки ветеринарного врача, - рассказали в министерстве. - Специалисты поставили ему капельницы и сделали инъекции.

Сейчас жизни и здоровью животного уже ничего не угрожает. Едва окрепнув, он снова вернулся в лес.

КСТАТИ

В случае обнаружения крупных диких животных, оказавшихся в бедственном положении, можно обратиться на «Зеленый телефон» Минэкологии: 433-22-11 или на номер 112.