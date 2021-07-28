«Почти неделю без воды»: Больная коронавирусом семья в Нижнем Новгороде застряла на карантине в аварийном доме

Из-за аварии в доме отключили воду Фото: Дмитрий СМИРНОВ

Почти неделя, проведенная в заточении без воды – это не сюжет психологического триллера, а современные реалии для одной из нижегородских семей. Татьяна воспитывает десятилетнего сына без мужа. Недавно им обоим поставили диагноз COVID-19, что предполагает двухнедельный карантин. Все бы ничего, можно потерпеть, но в минувшую пятницу в их доме №185 улице Агрономической полностью отключили воду. Что пить и чем мыть полы, не выходя из дома, женщина не представляет. На помощь пришли отзывчивые соседи - поставили фляжки с питьевой водой к двери.

- Такого, чтобы умирали от жажды, конечно, не было, - поделилась впечатлениями собеседница «Комсомолки». - Но мыться приходится в тазике. А скоро еще мою маму из больницы выписывают. Как мы будем втроем без воды обходиться, и долго ли еще этот карантин продлится, я не представляю.

Все произошло из-за прорыва трубы

По словам нижегородки, отключение произошло из-за коммунальной аварии. Подвал заполнился водой, и приехавшие сотрудники водоканала не нашли ничего лучше, чем перекрыть воду во всем доме.

- Перекрыть-то перекрыли, а в подвале все равно вода натекала. Приехавшие сотрудники домоуправляющей компании «ГУД» не могли даже определить причину. Подвал был заполнен, соседи с первого этажа жаловались, что вода проступает через пол. В итоге только вчера они смогли полностью перекрыть воду, а до этого они просто приезжали и уезжали, - рассказала нижегородка.

После того, как подвал, наконец, осушили, нашли источник протечки. Прогнили сразу две трубы – та, что под домом и труба ввода в дом.

- ДУК готов сделать трубу под домом, но для этого Нижегородский водоканал должен согласиться поменять трубу подвода в дом, а они почему-то медлят, - добавила расстроенная женщина.

Ее слова подтверждает и ответ домоуправляющей компании.

- Выполнить подсоединение новой трубы к изношенному участку внутри дома не представляется возможным. В связи с этим в адрес АО «Нижегородский водоканал» написано обращение о необходимости замены ввода в связи с высоким процентом естественного износа, - ответили в ООО «ГУД».

Со своей стороны Нижегородский водоканал тоже уже прокомментировал громкую историю.

- Со своей стороны Нижегородский водоканал готов оказать помощь при устранении аварии, но от домоуправляющей компании в адрес водоканала пока обращения не поступало, - заверили в компании.

«Нас хотят выселить»

Двухэтажный деревянный дом, в котором живет Татьяна, был признан аварийным еще в далеком 2013 году. Он не пригоден для проживания. Расселение, по ее словам, должно произойти к 2022 году, но компенсации, которые им предлагают, ничтожно малы.

- По ценам тех лет на эти деньги можно было купить хоть какую-то квартиру, а теперь жилье подорожало, и мы не можем себе позволить даже аналогичную квартиру. Остается только на эти деньги купить палатку из брезента и во дворе поставить! Естественно, мы отказались. Теперь думаю, может, это они специально тянут с ремонтом трубы, чтобы мы поскорее съехали? – сказала Татьяна.

В пресс-службе городской администрации корреспондента «Комсомолки» заверили, что о проблеме с трубой знают, и настроены на ее скорейшее решение. Что же касается расселения, то ведется работа с собственниками, решаются различные вопросы, в том числе, связанные с компенсацией. Точных сроков расселения в пресс-службе не назвали.

Временное решение

В управляющей компании заметили, что забор воды проводится от соседнего дома №187 при помощи врезки в систему холодного водоснабжения.

- Для удобства забора воды к врезке присоединен шланг, который выведен к лицевой части дома. Жители дома 185 о возможности забора воды от соседнего дома проинформированы посредством объявления, - добавили в ДУКе.

Татьяна пока не знает, как это ей поможет в решении проблемы, ведь выходить на улицу она не может. Соседи, конечно, помогают, но на них нельзя надеяться постоянно, проблему надо решать.

- Я обращалась в администрацию Советского района, приемную главы города. Писала губернатору Глебу Никитину в Инстаграме. Вчера от помощника главы региона пришел ответ - меня попросили оставить свои контакты, но никто пока не позвонил и не написал.