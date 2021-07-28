Виртуальная реальность и эффект «полного погружения»: Как теперь будут проходить уроки в нижегородских школах. Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Эффект полного погружения, очки виртуальной реальности и цифровой мир – еще недавно увидеть такое можно было разве что в фантастических фильмах. Однако сейчас все планируется внедрять в учебный процесс. Пока такое оборудование установили только в трех школах Нижнего Новгорода, но уже до конца 2021 года оно появится во всех школах города. Для начала его станут применять на уроках ОБЖ. Однако уже осенью в виртуальную реальность перейдут и уроки химии, физики и биологии. На очереди - мировая культура, история и технология.

- Такой современный формат близок детям и должен сказаться на восприятии учебного материала, повысить качество образования, - отметил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. Побывав на презентации проекта «Иммерсивная школа» в школе № 123. - До конца года постараемся реализовать проект во всех нижегородских школах. Думаю, мы будем одними из первых, кто вовлечет в него все городские общеобразовательные школы. Тем более, разработчики наши, нижегородские.

По задумке разработчиков, уроки при таком формате будут больше напоминать игры. А сами дети будут разделены на команды.

- Дети делятся на команды, проходят различные испытания в виде практических игр. А виртуальная реальность становится одним из инструментов обучения, - пояснил исполнительный директор компании-разработчика «Цифровое пространство» Михаил Евстифеев. - Попадая с помощью VR-очков в виртуальный мир, дети свои знания могут сразу применить на практике.

В самой школе № 123 новинку уже оценили. Особенно по душе она пришлась директору школы.

- Цифровая образовательная среда – это та реальность, в которой просто необходимо сегодня работать, - уверен директор школы Борис Котельников. - Контент в рамках курса ОБЖ – это как раз то практикоориентированное действие, которое мы можем ввести в образовательный процесс, чтобы сделать, вроде бы, не самый интересный предмет захватывающим.

Как рассказали разработчики, в виртуальной реальности дети будут отрабатывать поведение при пожаре, при авариях, основы первой помощи и выживания в неблагоприятной среде.