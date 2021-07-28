Дом на улице Ковалихинской был включен в перечень выявленных ОКН за день до сноса

На собственника дома составят административный протокол. Фото: Яндекс. Карты

Снесенный дом №20 по улице Ковалихинской в Нижнем Новгороде был включен в перечень выявленных объектов культурного наследия. Соответствующий приказ был подписан 23 июля, однако информация до собственника так и не успела дойти. Об этом «Комсомолке» сообщили в управлении государственной охраны ОКН Нижегородской области.

- Ценным было архитектурное решение - дом с мезонином «на четыре лица» в стиле классицизма по проекту известного нижегородского архитектора Г.И.Кизеветтера, - подчеркнули специалисты.

Для того, чтобы внести это здание в реестр объектов культурного наследия, понадобилось бы проведение историко-культурной экспертизы. К сожалению, из-за сноса исследование не было проведено, а точный предмет охраны так и не определен.

Известно, что это здание было построено в 1839 году и являлось жилым домом мещанки Пелагеи Рычиной. Он находился в границе единой охранной зоны ОКН федерального значения, где стоит музей-квартира А. М. Горького и усадьба Кашириных, где родился писатель; также здесь располагается ОКН регионального значения - «Дом А.П.Чегодаева» и «Приют для подкидышей».

Таким образом, на этой территории ограничивается хозяйственная деятельность и запрещается строительство, за исключением работ по сохранению и реставрации ОКН.

Теперь на собственника составят административный протокол по ч. 1 ст. 7.13. КоАП РФ. Эта статья предусматривает штрафные санкции: для граждан - от 15 тысяч до 200 тысяч рублей; для должностных лиц - от 20 тысяч до 400 тысяч рублей; для юридических лиц - от 200 тысяч до 5 миллионов рублей.

Напомним, что снос этого старинного дома возмутил нижегородских градозащитников.

- Снос дома властями не согласован! Беспредел собственника, - уверена Анна Давыдова.

Ранее именно она подавали заявку, чтобы здание на Ковалихинской, 20 признали объектом культурного наследия.

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