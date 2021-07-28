Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество28 июля 2021 17:50

Дом на улице Ковалихинской был включен в перечень выявленных ОКН за день до сноса

Теперь уже невозможно установить точно, что являлось предметом охраны
Кристина БЕРБАСОВАКристина БЕРБАСОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
На собственника дома составят административный протокол.

На собственника дома составят административный протокол.

Фото: Яндекс. Карты

Снесенный дом №20 по улице Ковалихинской в Нижнем Новгороде был включен в перечень выявленных объектов культурного наследия. Соответствующий приказ был подписан 23 июля, однако информация до собственника так и не успела дойти. Об этом «Комсомолке» сообщили в управлении государственной охраны ОКН Нижегородской области.

- Ценным было архитектурное решение - дом с мезонином «на четыре лица» в стиле классицизма по проекту известного нижегородского архитектора Г.И.Кизеветтера, - подчеркнули специалисты.

Для того, чтобы внести это здание в реестр объектов культурного наследия, понадобилось бы проведение историко-культурной экспертизы. К сожалению, из-за сноса исследование не было проведено, а точный предмет охраны так и не определен.

Известно, что это здание было построено в 1839 году и являлось жилым домом мещанки Пелагеи Рычиной. Он находился в границе единой охранной зоны ОКН федерального значения, где стоит музей-квартира А. М. Горького и усадьба Кашириных, где родился писатель; также здесь располагается ОКН регионального значения - «Дом А.П.Чегодаева» и «Приют для подкидышей».

Таким образом, на этой территории ограничивается хозяйственная деятельность и запрещается строительство, за исключением работ по сохранению и реставрации ОКН.

Теперь на собственника составят административный протокол по ч. 1 ст. 7.13. КоАП РФ. Эта статья предусматривает штрафные санкции: для граждан - от 15 тысяч до 200 тысяч рублей; для должностных лиц - от 20 тысяч до 400 тысяч рублей; для юридических лиц - от 200 тысяч до 5 миллионов рублей.

Напомним, что снос этого старинного дома возмутил нижегородских градозащитников.

- Снос дома властями не согласован! Беспредел собственника, - уверена Анна Давыдова.

Ранее именно она подавали заявку, чтобы здание на Ковалихинской, 20 признали объектом культурного наследия.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!

КАРТИНА ДНЯ