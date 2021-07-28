Пытался заработать на бирже: Лже-брокеры «развели» нижегородца на 360 тысяч рублей

Мошенники пообещали увеличить капитал мужчины в несколько раз, но в итоге обобрали его до нитки. Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Попытки лёгкого заработка в интернете всё чаще интересуют россиян. Сегодня многие хотят получить простой способ для увеличения своего капитала и поэтому обращаются на биржевые сайты, правда, не всегда надежные. Недавно за помощью в полицию Нижнего Новгорода обратился 39-летний Даниил Зубов (имя героя изменено – прим.ред.), который попался в сети мошенников-брокеров. Об этом «Комсомолке» сообщил источник в правоохранительных органах.

В июне этого года мужчина зарегистрировался на сайте некой фондовой биржи и решил самостоятельно изучить торговую платформу, чтобы в дальнейшем успешно инвестировать в акции. Однако уже через некоторое время с Даниилом связался якобы представитель сайта и предложил пройти обучение у другого сотрудника.

Скоро в мессенджер мужчине написал тот самый «коуч» и почти сразу взялся учить Даниила схемам биржевого фонда, рассказывая как много денег можно заработать на торгах.

Упускать такую возможность нижегородец, конечно же, не хотел, поэтому согласился и занёс 40 тысяч на адрес «киви кошелька», который ему предоставил ложный сотрудник сайта. Занесенные средства были необходимы для того, чтобы торговать на бирже выше классом.

В конце июня Даниил купил «биткоин» на сумму 150 тысяч рублей, а 13 июля приобрёл ещё один за эту же сумму. При этом все переводы мошенники контролировали через специальное предложение.

В результате на биржевом сайте у мужчины накопилось 23 тысячи долларов, из которых он решил вывести 10 тысяч. В свою очередь, «коуч» Даниила Зубова постоянно останавливал от снятия средств, говоря, что «Ещё 2 торга и снимешь денег ещё больше».

Слушать своего тренера по торговой платформе нижегородец не стал и оставил заявку на вывод денежных средств. Вскоре с Даниилом связался финансист банка и сообщил, что для снятия денег нужно заплатить налог в 3 тысячи долларов.

Тогда-то в разум мужчины и закрались сомнения, но когда он осознал, что его обманули мошенники, оказалось поздно. За период с июня и по 15 июля со счёта Даниила Зубова «утекло» 360 тысяч рублей.

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