«Шоу Трумана»: Покрас Лампас создал новое граффити в Нижнем Новгороде

Работа носит философский смысл. Фото: Instagram POKRAS LAMPAS

Небесное полотно украсило один из фасадов дома №19 по улице Алексеевской в Нижнем Новгороде. Завораживающий стрит-арт был создан популярным российским художником Покрасом Лампасом. В своем Инстаграме он сообщил, что работа носит название «Шоу Трумана» или брешь в небесной декорации.

Стрит-арт находится на улице Алексеевской. Фото: Instagram POKRAS LAMPAS

- Новая работа вдохновлена известной кинокартиной, по сюжету которой главный герой обнаруживает, что живет в огромной декорации — в какой-то момент замечая небольшую дыру в небе, через которую падает осветительный прибор и раскручивая цепочку событий до «магриттовской» лестницы в небо, граничащей между сценическим и реальным миром, - написал каллиграфист.

Небесное полотно украсило одну из стен. Фото: Instagram POKRAS LAMPAS

Граффити создавалось в рамках пятого фестиваля уличного искусства «Место». Сначала старую кирпичную кладку окрасили в насыщенный голубой цвет, после чего нанесли каллиграфическую роспись с цитатой из фильма с Джимом Керри: «Мы принимаем реальность такой, какой нам её преподносят».

Граффити создавалось в рамках пятого фестиваля уличного искусства «Место». Фото: Instagram POKRAS LAMPAS

По мнению художника, жить в «мифическом» мире всегда нельзя, декорации так или иначе разрушатся, а за ними обнаружится обыденность, которую не скрыть даже художественной ширмой.

Работа носит название «Шоу Трумана» или брешь в небесной декорации. Фото: Instagram POKRAS LAMPAS

Под своей публикацией в соцсетях Покрас Лампас также задался философскими вопросами. Например, о том, где проходит граница той самой реальности? Или в каком из миров каждый из людей предпочел бы жить? В любом случае, ответ всегда скрывается за одной из дверей на нашем пути, ведь у каждого человека есть своя роль в этой жизни.

Каллиграфическая роспись с цитатой из фильма. Фото: Instagram POKRAS LAMPAS

Напомним, всего несколько дней назад мы писали о другой работе Покраса Лампаса на стене здания, охваченном языками пламени. Он расписал стену дома №40 по улице Короленко в историческом квартале города.

Новое граффити в Нижнем Новгороде. Фото: Instagram POKRAS LAMPAS

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