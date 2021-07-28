Уникальная экспозиция, посвященная Валерию Чкалову, открылась в нижегородском аэропорту

Центральной точкой экспозиции является бронзовый бюст лётчику-испытателю. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Уникальную выставку, посвященную лётчику-испытателю Валерию Чкалову, открыли в международном аэропорту Нижнего Новгорода. Экспозиция рассказывает о его достижениях и роли в развитии российской авиации.

Бронзовый бюст на фоне объемной «картины» из стали. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

На площади перед пассажирским терминалом состоялась торжественная церемония открытия мемориала летчику. Памятник представляет собой бронзовый бюст Валерия Чкалова, расположенный на фоне объемной «карты» из стали, где отображается рекордный беспосадочный перелет из Москвы до Ванкувера.

Почётные гости мероприятия. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

- Сегодняшнее мероприятие – это очень радостное и знаковое событие для нашей семьи, потому что отец очень любил свою малую Родину и нижегородскую землю. Поэтому я хочу поблагодарить нижегородцев за то, что, когда было голосование, они выбрали его, - поделилась дочь летчика-героя Ольга Чкалова. - Его любовь к этому краю была очень большой. Вторая его любовь – это любовь к авиации. Сочетание его родной земли и аэропорта его имени очень много значит.

Экран, на котором транслируют анимированные документальные кадры. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

В здании пассажирского терминала находится остальная часть экспозиции, например, практически на входе расположен необычный кубовидный экран, на котором транслируются редкие архивные материалы и анимированные документальные кадры.

Экспонаты в зоне прилета внутрироссийских рейсов. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Изучить образцы снаряжения экипажа Валерия Чкалова (снегоступы), его личные вещи (бортовой журнал, костюм) и модели самолетов, которые он испытывал, можно в зоне прилета внутрироссийских рейсов.

Бортовой журнал. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Все эти вещи действительно принадлежали лётчику-испытателю и были предоставлены в нижегородский аэропорт мемориальным музеем В.П. Чкалова, который базируется в Чкаловске.

Костюм лётчика. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

- Нижегородцам и гостям города, я думаю, приятнее будет провести время, осматривая эту экспозицию, нежели чем в зале ожидания, - подчеркнул мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Личный фотоаппарат лётчика. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

На втором этаже в залах ожидания можно ознакомиться с достижениями Валерия Чкалова и связанных с ним памятными местами в Нижегородской области. Для этого нужно выбрать специальный раздел на сенсорном мониторе. Здесь же, на окнах разместился «фрактальный» портрет лётчика, собранный из отрывков его биографии.

«Фрактальный» портрет лётчика. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Сенсорный экран позволяет узнать больше о биографии Валерия Чкалова. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Пока что экспонаты пробудут в аэропорту до декабря, но руководство работает над тем, чтобы менять экспозицию и она была постоянной.

На сайте аэропорта с сегодняшнего дня запущен специальный раздел о Чкалове. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Кстати, аэропорт Нижнего Новгорода практически является ровесником гражданской авиации России, и уже в следующем году он будет отмечать своё столетие. Именно 15 июля 1923 года был совершён первый регулярный пассажирский рейс по маршруту «Москва – Нижний Новгород».

Модель самолета АНТ-25. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

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