Электробусы до аэропорта запустят в Нижнем Новгороде с 27 июля. ФОТО: пресс-служба Sitronics Group.

Отличная новость для всех нижегородцев – с 27 июля в Нижнем Новгороде запустят электробусы, следующие по маршруту «Парк культуры» - «Аэропорт». Для перевозок пассажиров по маршруту будут использоваться электробусы малого класса Gazelle e-NN, произведенные на Горьковском автозаводе.

- В течение месяца электробусы будут ходить бесплатно, - рассказали «Комсомолке» в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области. – Уже известно, что электробусы будут следовать по улицам Веденяпина, Лескова, Минеева, Патриотов, Ореховской, Безводной со всеми остановками.

Следуя по маршруту, электробусы будут заезжать к железнодорожной платформе «Стригино», введенной в эксплуатацию в 2020 году.

- До 27 августа будет длиться период «обкатки» электробусов, - рассказали в региональном министерстве. – А затем они будут включены в перечень городских маршрутов под номером А-50. Стоимость проезда на нем будет определяться в соответствии с единым тарифным меню, действующим на социальных маршрутах. Также там будут действовать все существующие в Нижнем Новгороде льготы по оплате проезда.