«Красивый салон и экскурсию рассказывают»: «Комсомолка» оценила первый ретро-трамвай, запущенный в Нижнем Новгороде

Первый ретро-трамвай запустили в Нижнем Новгороде. Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

О том, что в Нижнем Новгороде планируется запустить 11 ретро-трамваев за 1 миллиард рублей, городские власти заговорили еще в начале года. Тогда эта новость вызвала нешуточный резонанс среди горожан. Пока одни радовались новой достопримечательности, другие – всерьез жалели денег на такую обновку. Тем не менее, несмотря на все споры, на днях первый такой трамвай вышел на маршрут. «Комсомолка» прокатилась по центру города и оценила новую игрушку для туристов.

Учитывая, что такой трамвай в городе пока только один, его решили направить на маршрут № 2. Ведь гости города и сами нижегородцы смогут объехать на нем весь центр города и послушать экскурсию о главных городских достопримечательностях. Правда, для этого его придется изрядно подождать. Мы, к примеру, упустили его возле телецентра и потом были вынуждены ждать больше сорока минут. Под палящим солнцем занятие не из приятных. За это время по тому же маршруту успели проехать три обычных трамвая. Наконец, вдалеке показался заветный бордовый корпус со стильными раздвижными дверями. То, что он «ретро» догадаешься не сразу, а вот то, что новенький – видно издалека. Поэтому подходили к нему нижегородцы с некоторой опаской.

«Комсомолка» оценила новую игрушку для туристов. Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

- А здесь действуют транспортные карты? – первым делом интересовались пассажиры.

Услышав утвердительный ответ, нижегородцы оплачивали проезд и продолжали с недоверием поглядывать на кондуктора, словно ожидая какого-то подвоха. Но спустя десять минут поездки народ понемногу расслабился и принялся звонить знакомым.

- Слушай, я тут в ретро-трамвай попал, - с воодушевлением рассказывал седовласый пассажир своей супруге по телефону. – Да нет же, все по карте. Да! Красивый очень – и экскурсию рассказывают.

Стоит признать, что внутри трамвай действительно оказался на редкость симпатичным. Правда, не знаю чего в нем больше – псевдо-старины или новых технологий. Деревянные скамьи, стилизованные под дерево полы, старинные лампы и тормозной штурвал. Однако тут же раздвижные двери со звуковым сигналом о закрытии и предупреждающие надписи о видеосъемке. Впрочем, сами пассажиры тоже только и делают, что ведут эту самую видеосъемку. На полчаса вагон превратился в площадку для фотосессий. Не сделал отсюда снимки разве только ленивый. Все это время аудиогид вещал о мелькающих за окном достопримечательностях: Крестовоздвиженский монастырь, улица Ильинская, домик Добролюбова…Однако чтобы послушать эту экскурсию стоит выбирать места поближе к середине. В конце салона уже не слышно ни слова из этой речи – все заглушает звук стучащих колес.

Пока трамвай ходит по городскому кольцу. Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

- Трамвай идет только до остановки «Черный пруд», - прервала фотосессию кондуктор.

- А как же дальше? – принялись возмущаться только вошедшие во вкус пассажиры.

Однако подготовленная и ориентированная на туристов работница электротранса стойко выдержала натиск горожан. И тем пришлось отступить – уже на «Черном пруду» все покорно вышли и стали ждать обычный трамвай № 2. Будем надеяться, что будущие туристы все же смогут доехать до конца кольца.