Расписание выступлений нижегородских спортсменов на Олимпиаде 2020 в Токио

На Олимпиаде в Токио выступят пять нижегородских спортсменов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

23 июля в 14:00 по московскому времени состоится торжественная церемония открытия XXXII Летних Олимпийских игр в Токио, которая из-за коронавирусных ограничений пройдет при пустых трибунах. Собственно, как и сами соревнования.

Российские спортсмены на Олимпиаде 2020 будут выступать под флагом Олимпийского комитета Росси, а вместо нашего гимна будет звучать музыка Чайковского. Честь страны отправились защищать пять нижегородских спортсменов: сразу три художественные гимнастки - Дина Аверина, Арина Аверина и Анастасия Максимова, легкоатлет-метатель молота Валерий Пронкин и всадница Татьяна Костерина. «Комсомолка» узнала расписание выступлений нижегородских спортсменов, чтобы точно ничего не пропустить. Кстати, из-за шестичасовой разницы во времени многие состязания будут начинаться, когда в Нижнем Новгороде глубокая ночь или раннее утро.

Конный спорт (Татьяна Костерина)

24 июля 11:00 – Выездка. Индивидуальное первенство,1й день

25 июля 11:00 - Выездка. Индивидуальное первенство, 2й день

28 июля 11:30 – Выездка. Индивидуальное первенство. Свободная программа. Финал

Легкая атлетика (Валерий Пронкин)

2 августа 03:00 Квалификация

4 августа 12:30 Финал

Художественная гимнастика (Дина и Арина Аверины, Анастасия Максимова)

6 августа 04:20 – Индивидуальное многоборье. Квалификация

6 августа 08:50 - Индивидуальное многоборье. Квалификация

7 августа 04:00 – Групповое многоборье. Квалификация

7 августа 05:30 – Групповое многоборье. Квалификация

7 августа 09:20 – Индивидуальное многоборье. Финал

8 августа 05:00 – Групповое многоборье. Финал