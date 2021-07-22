Синоптики опровергли слухи о грядущем снегопаде в Нижегородской области

Специалист рассказала, ждать ли осадков в ближайшие дни. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 22 июля, российские СМИ сообщили, что в западную часть страны уже в ближайшие сутки-двое прийти похолодание и внушительные осадки, возможен даже снегопад. Причем в значительной степени это коснется юга России и Поволжья. Нижегородцев взволновала эта новость – в огороде зреют огурцы и помидоры, зацвели кабачки, что же будет с урожаем? Неужели этот фронт дойдет и до нашей области?

Корреспондент «Комсомолки» обратился к начальнику отдела метеопрогнозов нижегородского Гидрометцентра Ольге Мокеевой с просьбой рассказать, прогнозируются ли снегопады в нашем регионе, или снег в июле – обыкновенная выдумка. Специалист заверила, Нижегородской области снегопады точно не коснутся.

- Нижегородский гидрометцентр в ближайшие 3-5 дней снегопада не ждет. Осадки в виде дождя, могут быть, но пока прогнозируем только местами и кратковременные, потому что идет прохладная воздушная масса арктического происхождения. То есть, осадков много не будет, - рассказала Ольга Дмитриевна.

По ее словам, самый ранний снегопад нижегородцы видели 10 сентября 1968 года. В настоящее время, климат в нашем регионе не изменился настолько сильно, чтобы в июле шел снег.

В ближайшие дни в Нижегородской области сохранится комфортная погода. Температура воздуха в дневные часы будет составлять до +23 градусов, ночью до +13. Небольшие дожди возможны в четверг и в субботу.