Свыше 13,5 тысяч подписей передала партия «Новые люди» в избирком Нижегородской области.

Партия «Новые люди» собрала свыше 13,5 тысяч подписей для участия в выборах в Законодательное собрание Нижегородской области. Сейчас все они уже переданы в региональный избирком.

- Несмотря на коронавирусные ограничения и жару, эту часть избирательной кампании удалось завершить досрочно, - рассказал лидер избирательного списка партии Рустам Досаев.. - Сторонникам партии приходилось собирать подписи по квартирам. Разумеется, используя необходимые средства защиты. В такое жаркое лето это было не просто.

Подписи собирались не только в самом Нижнем Новгороде, но и по Нижегородской области.

Кстати, подписи собирали не только в самом Нижнем Новгороде, но и по всей области. В партии уверены, что 13,5 тысяч подписей будет достаточно для успешного завершения данного этапа избирательной кампании. Причем, как отмечается, люди проявляли реальный интерес к деятельности партии.

- Волонтеров расспрашивали о программе, лидере, сторонниках, - признался Рустам Досаев. - Все пресыщены нынешней властью и хотят перемен, чего-то нового. Поэтому люди с охотой оставляли нам подписи.

Партии удалось собрать подписи досрочно.

Сейчас все подписные листы уже переданы в региональную избирательную комиссию. Впереди проверка документов.

- Конечно, она займет какое-то время, но мы уверены, что не возникнет никаких проблем. Каждая подпись реальная. За каждой из них – настоящие нижегородцы, которые интересуются будущим города и региона, - отметил Рустам Досаев.

Кстати, подписи партия «Новые люди» сдала досрочно, за 10 дней до окончания срока. На данный момент подписные листы сданы только еще одной непарламентской партией – партией Пенсионеров. Остальные еще продолжают собирать подписи.

Сами выборы запланированы на единый день голосования 19 сентября.

Напомним, выборы депутатов в Законодательное собрание Нижегородской области запланированы на единый день голосования 9 сентября 2021 года.