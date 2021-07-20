Переносной зенитный ракетный комплекс нашли около мусорных контейнеров в нижегородском дворе

Переносной зенитный ракетный комплекс нашли на помойке в Нижнем Новгороде. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Что только не приходилось встречать на контейнерных площадках за время своей работы 35-летнему мусорщику Ивану* из Нижнего Новгорода, но такое он увидел впервые… В одном из дворов на Мещере кто-то выкинул на помойку переносной зенитный ракетный комплекс. Да-да, вы не ослышались. Необычная находка была сделана во время сбора мусора из контейнеров на улице Сергея Акимова. Об этом «Комсомолке» рассказал источник в правоохранительных органах.

То субботнее утро 10 июля не предвещало для Ивана ничего необычного. В семь утра он прибыл к дому №40 на Акимова, чтобы вывезти накопившийся в контейнерах мусор. Однако рядом с третьим подъездом мужчина заметил странный предмет: металлический зеленый тубус, подозрительно похожий на боевое оружие.

«Сначала я не понял, что это. Но потом пригляделся и от греха подальше решил позвонить в экстренные службы», - рассказал правоохранителям нижегородец.

На место происшествия тут же прибыли саперы, кинологи и специалисты экспертно-криминалистического центра.

Подозрительный предмет изъяли. Им оказался тубус ПЗРК 9П39 «ИГЛА». К счастью, взрывчатого вещества в нем не было, и опасности для окружающих он не представлял.

Однако как часть такого серьезного оружия попала на мусорку в городском дворе, сейчас выясняют стражи порядка.

«По данному факту проводится проверка. Выясняется, кто мог выбросить этот тубус», - подчеркнул источник.

* - имя героя изменено.