Простота вместо изящества: Нижегородцы раскритиковали новые фонари на Большой Покровской

Что станет с прежними фонарными столбами неизвестно. Фото: Maxim Kozhevnikov. Источник: паблик Типичный Нижний Новгород

Уже целую неделю в Нижнем Новгороде не утихают обсуждения по поводу замены фонарей на главной исторической улице Большой Покровской. Вместо опор освещения в стиле «ретро» были установлены новые, выполненные в нейтральном дизайне. Такое благоустройство не на шутку взбудоражило горожан и эту весьма неоднозначную ситуацию они принялись обсуждать в социальных сетях.

Нижегородцы буквально разделились на два лагеря – на тех, кто увидел плюсы в обновленном дизайне фонарных столбов, а также на тех, кто абсолютно негативно отнесся к такому обрамлению улицы. Были и те, кого вид фонарей вовсе не волновал, главное ведь их функционал и какой там будет свет.

Среди положительных сторон обновления фонарей на Покровке отмечают их минимализм и современность, а основное преимущество – меньше светового загрязнения, которое до этого рассеивалось в разные стороны и засвечивало ночное небо.

- Надо смотреть, как они будут в общую картину вписываться. Когда слишком много рюшечек, то тоже плохо. Перегруженность этими рюшечками возникает. А там они повсюду на фасадах домов. Так что думаю, что не просто так решили такие фонари поставить, - отметил нижегородец Антон Тюпин.

- Фонари новые по дизайну другие, но не такой уж и хайтек, очень в духе начала 20 века, на мой взгляд, - отметила Светлана Паршина.

Вот такие изящные фонари располагались на Покровке до благоустройства. Фото: Maxim Kozhevnikov. Источник: паблик Типичный Нижний Новгород

Однако можно понять и тех, кого установка новых фонарных столбов, расстроила – прежние фонари были красивые и изящные, хорошо вписывались в дизайн старинных домов и, в целом, смотрелись богаче. Новые же оказались для нижегородцев слишком простыми и неуместными. Многим показалось, что они больше подходят для освещения спальных районов, дворов или мостовых.

- Старые лучше вписываются в архитектуру Покровки, - поделилась Надежда Терентьева.

- Что это за горшки на ножках? Старые создавали уют и красоту на Покровке, верните их на место, - потребовала Альбина Камынина.

И, конечно, главной темой обсуждений стал вопрос - куда денутся предыдущие светильники? К сожалению, «Комсомолке» на этот вопрос не ответили, только сообщив, что световые опоры были заменены в рамках концепции благоустройства, разработанной КБ Стрелка.

По мнению разработчиков, новые световые опоры тем и хороши, что выполнены в нейтральном вневременном дизайне, который своей лаконичностью подчеркивает историческое наследие улицы.

Историческое фото улицы Большой Покровской. Источник: АНО «Центр 800».

При создании такого дизайна фонарных столбов проектировщики вдохновлялись сохранившимися со старых времён фотографиями.

- Оригинальный дизайн опор освещения на Большой Покровской, который можно найти на исторических фотографиях, так же был нейтральный и лаконичный, - подчеркнули представители АНО «Центр 800».

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