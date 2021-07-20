«Скулила и лаяла по ночам»: Собака две недели была закрыта в квартире в Нижнем Новгороде, пока ее хозяйка ходила по гостям

Четырехмесячная Лиза чудом не погибла взаперти Фото: Предоставлено очевидцем

Жалобное повизгивание, пугающий лай и специфический запах – последние две недели жители дома № 29 по улице Дворовой в Нижнем Новгороде не находили себе места из-за брошенной хозяйкой собаки. Днем и ночью щенок по кличке Лиза надрывно скулил в запертой квартире, оставшись без еды и воды.

Из этого окна доносился жалобный лай последние несколько недель Фото: Предоставлено очевидцем

- Со временем стало понятно, что она там совсем одна, - рассказала «Комсомолке» местная жительница Алина Сумарокова (имя героини изменено – прим. ред.) - Она лаяла по ночам, скулила и мне стало страшно за ее жизнь. Неделю назад я проходила мимо этой квартиры и случайно услышала, как местные бабушки обсуждают судьбу собаки. Они прямо сказали: «Наверное, хозяйка опять заухала. Так и сдохнет собака там одна».

После этого девушка больше не могла игнорировать жалобный лай иначала действовать. Первым делом она вместе с соседями позвонила в службу спасения, потом обратилась к участковому. И все это ради того, чтобы попасть в квартиру на законных основаниях. Но толку от этого не было.

- Участковый приходил и сказал, что надо искать контакты родственников пропавшей женщины и ее саму, - вспоминает Алина. – А вот дверь так и осталась запертой.

В том, что собака спустя столько времени жива и даже не слегла нет ничего мистического. Голь на выдумки хитра – сердобольные соседи нашли способ напоить и накормить животину.

- Я со слезами на глазах проходила мимо этой собаки! Купили ей сосисок и покидали в окно. Хотели как-то подлезть, налить воды, но у нас ничего не вышло. Нужна длиннющая стремянка, а у нас такой нет. Только потом я узнала от соседей, что они на протяжении недели ее уже подкармливают. Один мужчина даже забирался по трубе, наливал ей воды, горячей еды, -рассказала нижегородка.

В субботу, 17июля, Алина в очередной разрешила связаться участковым, и сама пошла в отделение полиции. Заявление приняли, но попросили подождать до понедельника. Расстроившись, девушка поехала в сторону дома. Во дворе ее уже ждал сюрприз – та самая собака радостно прыгала и ластилась к зевакам.

-Какой-то неравнодушный человек или проходил мимо или приехал специально достал ее и спустил вниз. Знала бы его имя – поблагодарила бы лично. К тому моменту мы уже нашли женщину, которая согласилась взять щенка на передержку на несколько дней, но не навсегда. Лизе нужен добрый и любящий хозяин. Она еще совсем маленькая – 3-4 месяца, не больше, по виду похожа на овчарку или метиса, - заключила Алина.

Так выглядит спасенная собака сейчас Фото: Предоставлено очевидцем

В пресс-службе регионального ГУ МВД рассказали, что в курсе ситуации. На данную минуту известно, что поступало два заявления от соседей о том, что собака оставлена без присмотра.

- В ходе проведения проверки полицейскими было установлено нахождение собственницы жилого помещения. Женщина находилась в гостях у своего близкого родственника и обещала полицейским забрать собаку из квартиры, в которой временно отсутствует, сообщили в пресс-службе.

Сотрудники полиции продолжают проводить проверку. Жильцы же не намерены возвращать собаку горе-хозяйке и хотят найти ей нового любящего хозяина.

Лизе решили найти нового хозяина Фото: Предоставлено очевидцем

КОНКРЕТНО

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