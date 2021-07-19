Узнали, когда закончится жара в Нижнем Новгороде Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вот уже больше месяца главной темой для обсуждения стала невыносимая жара в Нижегородской области. Кто-то спасается от жаркого солнца на природе – в тени деревьев или рядом с прохладными водоемами, кто-то дома заранее установил кондиционер или вентилятор. Но все жители региона однозначно ждут, когда на смену аномальной жаре наконец придет теплая и облачная погода. «Комсомолка» узнала, когда закончится жара в Нижнем Новгороде.

- В понедельник, 19 июля, воздух прогреется до + 31 градуса. Такая же погода сохранится и во вторник, - рассказывают синоптики. – По ночам будет немногим холоднее – столбики термометров опустятся до 20-21 градусов.

Однако, жара станет ослабевать уже со среды: ночью температура опустится до 16 градусов. Днем же синоптики прогнозируют температуру +26 градусов и грозу.

В четверг и пятницу нижегородцев ожидает долгожданная пасмурная погода и сильный дождь. Температура воздуха опуститься до +20 градусов. Будет дуть довольно сильный северный ветер.

Как обещают синоптики, в выходные, 24 и 25 июля, столбики термометров покажут +19 градусов, а ночью опустятся даже до +14. Но будет по-прежнему будет пасмурно.

Кстати, такая же погода сохранится и в начале следующей недели. После этого в Нижегородскую область вновь придет небольшое похолодание. Поэтому отдых на свежем воздухе или купание в специально оборудованных для этого местах и пляжах можно запланировать заранее в теплые и не дождливые дни, чтобы успеть до прихода в регион очередных дождей и гроз.