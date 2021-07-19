Подростки, удирая на машине от полиции, попали в смертельное ДТП в Балахнинском районе. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В Балахнинском районе полицейская погоня за машиной закончилась смертельной аварией, в которой погиб человек. За рулем авто находился 17-летний подросток, который, пытаясь уйти от преследования, не справился с управлением.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, трагедия случилась в ночь на 18 июля. Компания молодых парней из пяти человек (четверо из них несовершеннолетние) решила покататься на машине по ночному району. Где они раздобыли автомобиль, неизвестно, но за руль сел 17-летний юноша, не имеющий прав. Во время «покатушек» недалеко от деревни Гумнищи они наткнулись на экипаж ДПС. Госавтоинспектор поднял жезл, но несовершеннолетний водитель не придумал ничего лучше, кроме как дать по газам. Полицейские пустились в погоню, во время которой и произошла трагедия.

«Пытаясь скрыться от сотрудников полиции, водитель двигался со скоростью, не обеспечивающей постоянный контроль над движением, не справился с управлением, в результате чего машина улетела в кювет и опрокинулась», - рассказали в правоохранительных органах.

В результате аварии погиб один из пассажиров – он скончался до приезда скорой помощи. Юноше не было 18-ти. Водитель и трое других пассажиров доставлены в районную больницу.

«В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего», - подчеркнули в ведомстве.

Проверку со своей стороны начала и региональная прокуратура.

«Проведение проверки поручено Балахнинскому городскому прокурору, которому предстоит выяснить обстоятельства произошедшей трагедии и дать оценку соблюдению законодательства о несовершеннолетних, о безопасности дорожного движения. При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», - заявили в прокуратуре Нижегородской области.