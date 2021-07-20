Историческую сцену-ракушку монтируют в Александровском саду Нижнего Новгорода Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Монтаж исторической концертной площадки "Ракушка" ведётся в данный момент в Александровском саду Нижнего Новгорода. Летняя эстрада будет установлена на том же месте, где когда-то находилась. Остальная территория сада в том числе продолжает благоустраиваться к 800-летию города, до которого осталось чуть меньше месяца.

"Ракушка" изготовлена по индивидуальному заказу. Подрядчик работ – ООО "Инжиниринг Групп" сейчас монтирует металлоконструкции, а также приступил к внутренней отделке сцены. Изнутри она будет обшита фанерой и алюминиевыми панелями. Снаружи сцену украсит декоративный слой из клееной древесины. Как сообщил подрядчик, слой древесины будет обладать защитной прозрачной пропиткой.

"Ракушка" будет находиться на том же месте, где находилась когда-то. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Сцена будет оборудована регулируемым освещением и складным амфитеатром для оркестра. Смотреть "Ракушка" будет в сторону Чкаловской лестницы, а перед сценой выстроятся посадочные ряды для зрителей.

К сведению, в 1990-е годы "Ракушка" сгорела. А до печального происшествия она была одним из любимых мест культурного отдыха нижегородцев, начиная с 1958 года, когда была построена по инициативе дирижёра И.Б. Гусмана в Александровском саду.

Как отметили в нижегородском правительстве, возрождение знаменитой летней эстрады вернёт традицию проведения летних музыкальных вечеров. А также на объекте могут проходить занятия физкультурой, йогой и другие разнообразные культурные мероприятия, помимо концертов.

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