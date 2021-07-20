«Закопан на огороде»: При обыске у погибшей жительницы Лукоянова нашли тело ее сожителя

Последний раз мужчину видели живым 11 июля. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Запутанная история, похожая на триллер с закрученным сюжетом, произошла на днях в Нижегородской области – жительница села Неверово Лукояновского района была найдена мёртвой в собственном доме, а на заднем дворе её участка нашли фрагменты человеческого тела, закопанные в землю.

Первыми о случившемся 15 июля узнали местные жители. Именно они забили тревогу, когда 55-летняя соседка в течение целого дня никак не выходила на связь и не отвечала на звонки. Так, один из односельчан отправился проверить всё ли в порядке, заглянул в дом и обнаружил женщину мёртвой.

- После этого на место происшествия приехали сотрудники полиции и установили, что смерть похожа на естественную, так как видимые признаки насилия отсутствовали, - рассказали в СУ СКР по Нижегородской области.

Дело бы казалось простым, если бы при осмотре участка, прямо в огороде, полицейские не обнаружили нечто подозрительно похожее на захоронение. Землю в этом месте раскопали и обнаружили тело убитого 60-летнего мужчины. Позже оказалось, что это сожитель погибшей. Как рассказали односельчане, последний раз мужчину они видели 11 июля, после чего соседка заявила им, что он уехал в Москву на заработки.

- Известно, что в последующие дни женщина спешно продавала имущество, якобы собираясь переехать вслед за сожителем в Москву, - рассказали следователи.

И всё же в этой истории остаётся ещё много вопросов, на которые ответы так и неизвестны. Например, кто убил мужчину? Сделала ли это сама женщина и если да, то по какой причине? Что произошло в её доме 15 июля? Решилась ли она сама свести счёты со своей жизнью или это был несчастный случай?

В настоящее время следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство», так как не исключают, что именно сожительница могла убить мужчину. Все обстоятельства совершенного преступления выясняются. Кстати, судмедэкспертиза установила, что смерть женщины не носит криминального характера.

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