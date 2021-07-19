Соревнования беспилотных машин «РобоКросс-2021» состоялись в Нижнем Новгороде

Несмотря на тщательную подготовку техники, участники испытывали волнение, ведь их работу оценивали опытные инженеры-конструкторы Горьковского автозавода. Фото: Александр Воложанин

Испытания автоматизированных транспортных средств «РобоКросс-2021» состоялись в Нижнем Новгороде 12-17 июля. Это мероприятие проводится в 11-й раз Фондом «Вольное Дело» совместно с Горьковским автозаводом.

В этом году участие в конкурсе принимали шесть студенческих команд из Нижнего Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга, Ульяновска и Коврова. Команды в течение нескольких дней жили в палаточном лагере на территории испытательного полигона ГАЗа, готовили свои машины, проходили образовательные программы и делились опытом.

Команды в течение нескольких дней готовили свои машины, проходили образовательные программы и делились опытом. Фото: Александр Воложанин

Интерес к робототехнике растет

По словам руководителя программы «Робототехника» Максима Петрова, с каждым годом популярность «РобоКросса» растет, в соревнования вовлекается все большее число участников.

«Сформировать команду, способную создать беспилотники - непростая задача для любого вуза. В ее состав входит достаточно большое число специалистов - от конструкторов-механиков до программистов различных направлений. Но мы видим, что интерес к робототехнике с каждым годом растет по всей стране», - рассказал Максим Петров. – Спасибо «Группе ГАЗ», что компания поддерживает это направление и дает все возможности молодежи для развития инженерного таланта и творческих поисков».

По словам руководителя программы «Робототехника» Максима Петрова, с каждым годом популярность «РобоКросса» растет. Фото: Александр Воложанин

Команда «МиР» Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева разработала беспилотный автомобиль на базе «ГАЗель NEXT», которую участникам подарил Горьковский автозавод. Над этим проектом ребята работают с 2019 года.

«Первый класс задач, который мы решали – это автоматизация органов управления: газ, тормоз, руль. Второй – прокладка траектории движения с помощью GPS-датчиков. С помощью специального приложения мы задаем точки движения, которые передаем на компьютер машины. Такой автомобиль может быть задействован в перевозке грузов на закрытой территории предприятий, где условия движения транспортного средства относительно стерильны и предсказуемы», - пояснил «Комсомолке» участник нижегородской команды «МиР» Александр Сизов.

Команда «МиР» НГТУ им. Р.Е. Алексеева разработала беспилотный автомобиль на базе «ГАЗель NEXT», которую участникам подарил Горьковский автозавод.Фото: Александр Воложанин

Ценный кадр!

Двое участников нижегородской команды – выпускники программы «Робототехника» - уже получили работу на Горьковском автозаводе: они трудятся инженерами и параллельно учатся в университете. Один из них – 20-летний Дмитрий Шакин, который с детства занимался в кружке робототехники и уже тогда принимал участие в робототехнических состязаниях.

«В кружок робототехники я ходил с 11 лет, мы неоднократно приезжали на «РобоКроссе», наблюдали, как создаются и работают беспилотники. Меня очень интересовала эта тема. В 2020 году меня пригласили работать на ГАЗ, и сейчас я тружусь инженером в отделе, который занимается ADAS-системами (системами помощи водителю)», - рассказал Дмитрий.

По словам главного инженера-конструктора Объединенного инженерного центра «Группы ГАЗ» Михаила Иванова, подобные соревнования – это действенный механизм привлечения в отрасль новых кадров.

Большинство участников пишут дипломные и кандидатские работы на базе разработок, которые они сделали на «РобоКроссе».Фото: Александр Воложанин

«Соревнования «РобоКросс» проводятся уже больше 10 лет, и главный результат как для инженерного центра, так и для «Группы ГАЗ» в целом – это те инженерные решения, которые создают участники. Мы видим, что с каждым годом в команды вовлекается все больше молодежи и поддерживаем их. Ребята, участвующие в «РобоКроссе», сориентированы на те предметы и знания, которые помогут продвигаться и достигать успеха именно в этом направлении: создании автоматизированных и электронных систем, искусственного интеллекта и других востребованных проектов. В итоге мы получаем готового специалиста, который сразу включается в разработку наших перспективных продуктов», - подчеркнул Михаил Иванов.

Кстати, большинство участников пишут дипломные и кандидатские работы на базе разработок, которые они сделали на «РобоКроссе».

Финальные испытания

Зачетные заезды состоялись в пятницу, 16 июля. Перед участниками стояла непростая задача: выполнить ряд упражнений на автомобилях «ГАЗель» и других транспортных средствах, продемонстрировав свои лучшие решения по применению беспилотных технологий. Несмотря на тщательную подготовку техники, ребята испытывали волнение, ведь их работу оценивали опытные инженеры-конструкторы Горьковского автозавода.

Соревнования проводились на специально оборудованной трассе полигона, максимально приближенной к условиям реальной дороги. Здесь есть светофоры, дорожные знаки, разметка, естественные неровности и искусственные препятствия.

Команда из Санкт-Петербурга представила беспилотный электроквадроцикл. Фото: Александр Воложанин

То, что происходило во время соревнований, больше напоминало чудо: машины сами, по команде оператора, начинали движение, объезжали расставленные по дороге препятствия, распознавали светофоры и знаки, разворачивались и следовали обратно. Водителя нет, а руль сам по себе поворачивается, и машина едет. Чудеса, да и только!

Однако и без трудностей не обошлось даже на старте.

«Основные проблемы обычно начинаются после команды «старт», - объясняет главный судья «РобоКросс-2021», ведущий инженер-конструктор Объединенного инженерного центра Дмитрий Данилин. - Машина может беспроблемно пройти тестовые испытания, а на финальном заезде произойдет сбой. Это технические трудности, которые и должны уметь решать будущие инженеры».

Перед участниками стояла непростая задача: выполнить ряд упражнений на автомобилях «ГАЗель» и других транспортных средствах, продемонстрировав свои лучшие решения по применению беспилотных технологий.Фото: Александр Воложанин

Стоит отметить, что «РобоКросс» проходит при строжайшем соблюдении правил безопасности: трасса огорожена бетонными блоками, отбойниками и дополнительно сигнальными лентами, за которые запрещается заходить людям. За разгон автомобиля выше 9 километров в час команды наказываются штрафными баллами.

«Робототехника» - колыбель кадров

Горьковский автозавод является не только организатором соревнования «РобоКросс», но и генеральным партнером общероссийской программы «Робототехника», основанной промышленником Олегом Дерипаской, который всегда уделял большое внимание подготовке кадров для будущей работы над перспективными высокотехнологичными проектами. «Робототехника» действует по всей стране уже много лет – в школах, «Кванториумах», «Техноспейсах», где ребята приобретают знания по робототехнике и другим инновационным технологиям. Таким образом, в рамках программы «Робототехника» ГАЗ помогает школьникам и студентам определиться с выбором профессии – более 80 выпускников программы уже пополнили ряды сотрудников «Группы ГАЗ».

В этом году участие в конкурсе принимали шесть студенческих команд из Нижнего Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга, Ульяновска и Коврова. Фото: Александр Воложанин

КОНКРЕТНО

Первое место в направлении «РобоКросс-беспилотные транспортные средства» завоевала команда «MADI TECH» Московского автодорожного института, второе - «RoboLife» Ульяновского государственного технического университета, третье - «KSTA Team» Ковровской государственной технологической академии.