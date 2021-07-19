«Чувствую себя окрыленной»: Звезда сериала «Закрытая школа» Агата Муцениеце стала ведущей «Горький fest»

Фото: @agataagata

Звезда сериала «Закрытая Школа» Агата Муцениеце стала ведущей открывшегося на днях в Нижнем Новгороде фестиваля «Горький fest». Снимками с красной дорожки фестиваля она поделилась в своем Инстаграм. Сногсшибательный образ актрисы поразил ее поклонников. Длинное черное платье с кружевом и открытыми плечами, сдержанный вечерний макияж и черно-серебристые босоножки на высоком каблуке – от актрисы было невозможно отвести глаз.

Фото: @agataagata

- Открытие пятого кинофестиваля «Горький Фест». Для меня была большая честь стать ведущей открытия! Сколько же комплиментов посыпалось. Чувствую себя окрылённой! - написала артистка в соцсетях.

Также она выразила благодарность президенту фестиваля, Народному артисту РФ Михаилу Пореченкову и генеральному продюсеру фестиваля Оксане Михеевой. За считанные часы пост актрисы набрал больше 80 тысяч лайков.

Фото: @agataagata

- Красотка! – написала актриса и телеведущая Гульнара Сильбаева.

- Невероятная! Этот образ стопроцентно ваш стиль, попадание в цель, - заметила

@daria_frantseva.

- Агата, вы такая мудрая женщина. Спасибо, что есть в этом мире такой человек как вы. Вы просто красотка, - пишет ниже @mama3_nadia.

Некоторым нижегородцам повезло увидеть актрису на фестивале вживую.

Фото: @agataagata Слева направо: Теона Дольникова, Агата Муцениеце, Мариам Халилова на фестивале «Горький Фест»

- Вы прекрасная дива! Выглядели лучше всех!!! - отметила @musicday2021.

- Красивая и самая позитивная в роли ведущей, - считает @nataliabelyasova.

Напомним, открытие фестиваля «Горький fest» состоялось в минувшую пятницу. Агата Муцениеце уже не в первый раз посещает Нижний Новгород. В 2020 году актриса также появлялась на красной ковровой дорожке кинофестиваля. Так что это становится уже доброй традицией.