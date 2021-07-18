Проверка слуха: поляну, усыпанную трупами кроликов, нашли под Балахной Фото: группа Вконтакте «Балахна Live»

Под Балахной обнаружили целую поляну, которая усыпана трупами кроликов. Все они, якобы, имеют огнестрельные ранения. Об этом сообщает группа Вконтакте «Балахна Live». "Комсомолка" попыталась разобраться, что произошло с животными и как они оказались на опушке леса.

- Кролики, запечатленные на фото, похожи на домашних. После публикации информации в соцсети по указанным координатам выезжал ветспециалист, который обнаружил останки животных. Они были собраны для утилизации, а территория продезинфицирована. Каких-либо очагов заболеваний на данной территории не зафиксировано, - пояснили Комсомолке в правительстве Нижегородской области.

Проверка слуха: поляну, усыпанную трупами кроликов, нашли под Балахной Фото: группа Вконтакте «Балахна Live»

Также, по информации правительства, известно, что состояние останков не позволило достоверно установить причину смерти животных.

Однако, среди всех возможных версий местных жителей преобладает одна – возможно, это было ритуальное жертвоприношение. Также, есть версия, что люди специально выпустили на поляну кроликов, чтобы потом стрелять по ним, как по мишеням.

- Ну что за город у нас такой... Даже ритуал нормальный устроить не могут. Ни пентаграмму какую нарисовать, ни пирамиду из голов устроить. Тупо накидали мертвых кроликов. Ни за что ни про что зверушек умучили, - комментриует публикацию в Вконтакте местный житель.

Проверка слуха: поляну, усыпанную трупами кроликов, нашли под Балахной Фото: группа Вконтакте «Балахна Live»

Местные жители отмечают, что подобные случаи уже были замечены в 2017-м году. Тогда убийство связали с датой установления Нового Мирового Порядка, 1 сентября 2017 года. К тому же, существенным отличием было то, что раньше кроликов убивали по одной штуке, сейчас же мы видим массовое убийство животных.

Напомним, что также некая чупакабра полгода держала в страхе целый поселок в Нижегородской области. Жертвой чудовища стали сотни кур и кроликов. Настоящий террор устроило загадочное существо жителям поселка Сухобезводное в Семеновском районе Нижегородской области – едва ли не каждую ночь они находили у себя во дворах обезглавленные трупы животных. Счет жертвам уже идет на сотни.