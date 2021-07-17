Двое погибли при пожаре в Арзамасском районе ночью 16 июля. ФОТО: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Двое человек погибли при пожаре в Арзамасском районе Нижегородской области вчера, 16 июля. Пожару был присвоен 1 ранг сложности. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства, сообщение о происшествии с огнём в деревне Малое Туманово поступило в дежурную часть в 23:27. Выяснилось, что горел частный дом №9 по улице 9 Мая. Первое пожарно-спасательное подразделение прибыло к месту через три минуты после получения вызова. На момент их прибытия открытое горение наблюдалось как по всему жилому дому, так и по надворным постройкам.

– На тяжесть развития пожара повлияло позднее обнаружение и сообщение, – отметили в МЧС.

Пожару присвоили 1 ранг сложности. ФОТО: ГУ МЧС России по Нижегородской

Пожар локализовали в 00:12 17 июля, а ликвидировали только в 00:41. Общая площадь горения составила 104 квадратных метра.

К сожалению, на месте были обнаружены тела двух погибших – мужчины и женщины. Детей нет.

В тушении пожара участвовали шесть единиц техники и 18 человек личного состава. Об обстоятельствах и причинах трагедии пока ничего не известно.

Редакция "Комсомольской правды – Нижний Новгород" выражает соболезнования семье и друзьям погибших.

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