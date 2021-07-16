Погода в Нижнем Новгороде в выходные 17-18 июля 2021: Жара и грозы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вот уже несколько недель погода испытывает нижегородцев на прочность - столбики термометров поднимаются до аномальных значений +35 градусов. И в ближайшие дни изменений ожидать не стоит. Рассказываем, какая будет погода в Нижнем Новгороде в выходные 17-18 июля 2021.

- В субботу, 17 июля, столбики термометров поднимутся до +31 градуса, - обещают синоптики. – При этом если с утра будет стоять солнечная погода, то уже к полудню погода заметно испортится – появятся тучи, прогремят грозы. В ночные часы будет немногим холоднее – температура воздуха опустится до отметок +25…+27 градусов.

В воскресенье, 18 июля, сохранится похожая погода. Правда, в этот день уже ожидаются дожди в Нижнем Новгороде.

- В дневные часы столбики термометров поднимутся до +30 градусов, - рассказали синоптики. – Днем вероятны дожди и грозы. К вечеру столбики термометров опустятся до + 27 градусов. Такая погода сохранится и в начале следующей недели. Небольшое похолодание может прийти только к середине следующей недели.