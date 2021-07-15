16-летний нижегородец пропал с другом в горах Сочи

Два 16-летних подростка пропали в горах в Сочи после восхождения на гору На фото Даниил Бубнов (слева) и Ян Швецов. Фото: СУ СК по Краснодарскому краю

В Сочи вот уже третьи сутки продолжаются поиски двух 16-летних подростков, приехавших из Нижегородской области - Яна Швецова и Даниила Бубнова. Во вторник, 13 июля они отправились в поход в район горы Сахарная у села Пластунка. И с тех пор о них ни слуху, ни духу.

- Мальчики рассказали, что поднялись покорили вершину - привет передавали с высоты 1550 метров, добавили, что с ними все в порядке. После звонка они уже собирались спускаться вниз. Сейчас их мобильники выключены, - сообщили в ЮРПСО МЧС России.

В однодневный поход на гору Сахарная в районе села Пластунка подростки отправились в семь утра 13 июля.

Первой забила тревогу мать одного из пропавших ребят. Именно она и сообщила спасателям об исчезновении сына.

- Они планировали вернуться с восхождения в тот же день, но после 16:32 перестали совсем выходить на связь, - рассказали спасатели. - Тогда подростки сказали по телефону, что у них все хорошо и они планируют спускаться вниз. На данный момент их телефоны недоступны.

Известно, что молодые люди отправились в поход без палатки, спальников и фонарей, у них был только небольшой запас еды на день. Один из подростков – житель Сочи, второй приехал в город из Нижегородской области.

Одеты мальчики были в тёмные брюки и футболки. У одного из них была с собой красная ветровка.

Поиски пропавших продолжаются, не только на земле, но и с воздуха. Сейчас их ищут более 200 спасателей, сотрудников полиции и нацпарка, а также привлечено около 24 единиц техники.

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