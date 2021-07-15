Лакомство для всей семьи

Новинки этого сезона от фабрики "Колибри": сливочное мороженое в сахарном рожке и белый пломбир в сахарном стаканчике с фруктово-ягодными начинками «вишня» и «манго». Фото: Александр Воложанин

В жаркую погоду рука в магазине сама тянется за большой упаковкой мороженого. Как его правильно выбрать, рассказали на пресс-конференции Нижегородского областного информационного центра.

Стаканчик хрустит по-новому

По словам директора фабрики «Колибри» Дмитрия Микешина, в жару очень часто покупатели выбирают фруктовый лед, который популярен за счет малой калорийности и приятных вкусовых качеств. Также из новинок к этому сезону предприятие выпустило мороженое сливочное в сахарном рожке и белое мороженое пломбир в сахарном стаканчике с фруктово-ягодными начинками «вишня» и «манго». Калорийность сливочного мороженого в два раза меньше, чем в пломбире, а сахарный стаканчик не имеет аналогов в России.

Дмитрий Микешин, директор фабрики "Колибри": "На нижегородский рынок приходится около двадцати процентов нашей продукции. Остальное идет в Москву, Санкт-Петербург, Хабаровск, Крым и страны ближнего зарубежья". Фото: Александр Воложанин

– Как мы ни бились, пресную вафлю на стаканчике нельзя сделать вкусной: сначала она хрустит, но, когда полежит, наполненная мороженым, – становится мягкой, как бумага, – рассказал Дмитрий Микешин. – А сахарный стаканчик ведет себя по-другому, его приятно есть, когда он напитается влагой от мороженого.

Действительно, во время дегустации хрустящая вафля на сахарном стакане не размягчалась, как обычная, а сам наполнитель, в меру сладкий, имел выраженный классический вкус. Всего фабрика «Колибри» выпускает более трехсот видов мороженого. Например, мороженое «на сливках» в бумажном стаканчике удивило участников пресс-конференции нежной консистенцией, а смородиновый смузи приятным ароматным конфитюром внутри. И, конечно, традиционный пломбир «Колибри» в вафельном рожке хорошо знаком нижегородцам за отличный вкус, доступную цену.

Производят по ГОСТу

Сегодня «Колибри» имеет новейшие технологии и современные линии производства мороженого, установленные в специально построенном новом здании фабрики. Современный логистический комплекс обеспечивает бесперебойные поставки партнерам не только в Нижегородской области, но и далеко за ее пределами.

– На нижегородский рынок приходится около двадцати процентов нашей продукции, – рассказывает Дмитрий Иванович. – Остальное идет в Москву, Санкт-Петербург, Хабаровск, Крым и страны ближнего зарубежья.

Причем в пандемию спрос на мороженое не падал, и его покупали не только летом, но и зимой. Как рассказала инженер по качеству фабрики «Колибри» Елена Курюмова, основной акцент на фабрике сделан на выпуск пломбира – мороженого, произведенного по ГОСТу с использованием только натурального сырья.

Елена Курюмова, инженер по качеству фабрики «Колибри»: "Основной акцент на фабрике сделан на выпуск пломбира – мороженого, произведенного по ГОСТу с использованием только натурального сырья". Фото: Александр Воложанин

– Компания «Колибри» наладила выпуск пломбира на натуральных сливках без так называемых «Е-компонентов», – говорит инженер по качеству. – «Здоровое» направление представлено линейкой йогуртного мороженого с различными наполнителями и без них. «Здоровое мороженое» содержит живые молочнокислые бактерии, которые в мороженом находятся в замороженном состоянии и активизируются, попадая в организм человека.

Для здоровья полезно

Выпускают на предприятии также мороженое с заменителем молочного жира. Туда входят, 50 на 50 процентов, как сливочное, так и растительные масла (рапсовое, кокосовое), которые хорошо усваиваются организмом.

– Только контрафактное мороженое может быть вредным, если оно произведено на «подпольном» предприятии, – отвечает на вопрос о вредности продукта Дмитрий Микешин. – Легальные компании выпускают мороженое и сертифицируют его. Все передвижения продукта контролируются ветслужбой и фиксируются программой «Меркурий».

Ведущий специалист-эксперт Роспотребнадзора по Нижегородской области Алёна Дьякова подтверждает – на нижегородском рынке фальсификатов не выявлено, но не все мороженое бывает качественным. И одна жалоба в контролирующий орган уже поступила. Однако развесное мороженое на улице советуют не покупать.

Алёна Дьякова, ведущий специалист-эксперт Роспотребнадзора по Нижегородской области развесное мороженое на улице советует не покупать. Фото: Александр Воложанин

А то, что мороженое не только вкусное, но и очень полезное для организма лакомство, считает и кандидат медицинских наук, профессор, председатель Нижегородской ассоциации диетологов и нутрициологов Алла Поляшова.

– В состав мороженого входит масло, молоко, сливки, то есть продукты, которые мы считаем полноценными, необходимыми организму, – говорит врач. – Что в них плохого? Они являются основой здорового питания.

В них содержатся кальций и фосфор, которые поддерживают здоровое состояние костей и зубов. Калий и магний благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему. Более того, эти продукты являются источниками незаменимой аминокислоты триптофана, который принимает активное участие в синтезе так называемого «гормона радости», приносящего в нашу жизнь хорошее настроение, спокойствие и здравость мысли. И неважно, в каком виде мы эти продукты употребляем, в теплом или в холодном. И мороженое все эти плюсы имеет.

Алла Поляшова, кандидат медицинских наук, профессор, председатель Нижегородской ассоциации диетологов и нутрициологов: "В состав мороженого входит масло, молоко, сливки. Они являются основой здорового питания." Фото: Александр Воложанин

И даже, а есть такое мнение, что в жару мороженое кушать нельзя, по словам Аллы Поляшовой, говорить надо не об отказе от мороженого, а только об ограничении дозировки. Действительно, у разгоряченного солнцем организма большое количество холодного может вызвать дискомфорт.

Противопоказаний нет

Причем мороженое не противопоказано и больным сахарным диабетом, правда, второго типа, то есть инсулинонезависимым. А также людям с лишним весом, надо лишь ограничить калорийность продукта. Осторожным при его поедании стоит быть тем, у кого имеются проблемы с желудочно-кишечным трактом и желчевыводящими путями, а также поставлен диагноз острый и хронический панкреатит.

– Человек должен знать о своих заболеваниях и не превышать норму потребления, – считает Алла Поляшова. – Но это должно быть не отрицание продукта, а ограничение, так как все хорошо в меру.

Бывают случаи, довольно редкие, когда человек съел или лизнул несколько раз мороженое, и заболело горло. Это свидетельствует о «неполадках» с иммунитетом, поэтому его нужно укреплять. Чувство тяжести или урчание в животе после стаканчика любимого лакомства говорит о нехватке ферментов, которые расщепляют пищу. В таких случаях мороженое рекомендуется сочетать с теплыми продуктами.

Существует миф о «вреде» мороженого для зубов. Но если они реагируют на холодное, «виновато» не сладкое лакомство, а зубная эмаль, считает врач.

– Стоматологи всегда спрашивают, есть индивидуальная чувствительность к холодному и горячему или нет, – заметила эксперт. – Наши зубы имеют очень большой температурный диапазон: зимой – минус 35-40 градусов, такие же цифры только с плюсом во время жары.

Качество контролируют

Вся продукция фабрики «Колибри» изготавливается из высококачественного сырья, которое проходит строгий контроль. А специально оборудованная лаборатория проверяет сырьё и готовую продукцию. Как отметила инженер по качеству, обязательно проверяются органолептические, химические, физические, а также микробиологические показатели как готовой продукции, так и входящего сырья.

Кстати, персонал, занятый на производстве, также регулярно повышает свою квалификацию. И немудрено, что мороженое «Колибри» постоянно получает награды на ежегодных специализированных выставках и дегустационных конкурсах.

Светлана МУРАТОВА