«Пугали кредитом на мое имя»: Бухгалтер из Нижнего Новгорода перевела мошенникам миллион рублей и осталась должна

Нижегородка перевела телефонным мошенникам 1 миллион кредитных рублей. Фото: Светлана Макеева

Ушлые мошенники под видом сотрудников известного банка развели бухгалтера из Нижнего Новгорода на 1 миллион рублей. Самое интересное, что это даже не ее деньги: женщина набрала кредитов, поддавшись уговорам аферистов. В итоге она осталась без денег и с долгами перед банками. Об этом «Комсомолке» сообщил источник в правоохранительных органах.

53-летняя Мария Васильевна (имя изменено – прим.) работает главным бухгалтером в одном из крупных нижегородских сельхозпредприятий. На днях в понедельник в разгар рабочего дня ей позвонили. Голос в трубке представился сотрудником небезызвестного банка. Милая девушка услужливо сообщила нижегородке, что на ее имя только что пытались оформить кредит.

«Чтобы аннулировать заявку на оформление кредита, необходимо оформить в банке займ на 400 тысяч рублей и перевести по этому номеру», - пояснила «сотрудница банка» и продиктовала номер телефона.

Мария Васильевна, конечно же, не раз слышала о телефонных мошенниках, но все равно поддалась обману. Оформила в кредит кругленькую сумму и перевела по указанному номеру. Потом нижегородке позвонил «сотрудник ФСБ», который уточнил, все ли инструкции она выполнила.

На этом приключения Марии Васильевны не закончились. На следующий день ей вновь позвонила «сотрудница банка» и по той же схеме убедили взять в кредит и перевести на некий счет еще 600 тысяч рублей.

К вечеру женщина поняла, что стала жертвой аферистов, и заявила в полицию.

«Меня пугали кредитом, якобы оформленным на мое имя. Я так распереживалась, что поверила им», - пояснила она полицейским.

«В этой истории фигурирует несколько телефонных номеров, которые зарегистрированы в Москве, Туле и Новосибирске. При этом почти все они не числятся в базе «Дистанционное сошенничество», - сообщил источник.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Изъяты банковские чеки и скриншоты с телефона.