«Отказался ужинать и ушел в свою комнату»:В Нижнем Новгороде подросток пытался покончить с собой, потеряв первые заработанные деньги

По факту произошедшего инцидента проводится проверка. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

В Нижнем Новгороде 16-летний подросток пытался совершить суицид из-за денег, которые он сначала заработал, а потом потерял. Печальная история произошла в микрорайоне Лесной городок 6 июля. Об этом «Комсомолке» сообщил источник в правоохранительных органах.

В тот день Алексей* вернулся домой сам не свой: он потерял две тысячи рублей, которые честно заработал своим трудом. В этом году он закончил девятый класс и поступил в колледж, а пока до сентября есть время – подрабатывал на стройке. Мать в воспитании сына участия почти не принимала – как говорят соседи семьи, она нигде не работает и любит выпить, поэтому Лёша живет с бабушкой и дедушкой.

«В тот вечер он пришел домой очень нервный и расстроенный, - вспоминает бабушка Екатерина Ивановна*. - Сказал, что потерял деньги. Я пыталась его успокоить и предложила поужинать, но он отказался и ушел в свою комнату».

Чуя неладное, бабушка спустя десять минут заглянула в комнату внука. Перед глазами женщины предстала ужасная картина: Леша совершил суицид и, кажется, уже не подавал признаков жизни. Дедушка вызвал скорую, которая в бессознательном состоянии отвезла парня в городскую больницу.

Как сообщили «Комсомолке» в региональном минздраве, сейчас его жизни ничто не угрожает. Теперь Лешу будут лечить специалисты узкого профиля.

«Его перевели в областную психоневрологическую больницу имени Кащенко», - сообщили «КП» министерстве.

Судя по страничке в социальной сети, у Леши давно были проблемы психологического характера. Картинка с надписью "Весь такой веселый, а внутри умер давно" говорит об этом вполне красноречиво. Знает ли нерадивая мать о том, что произошло с ее сыном, неизвестно: на телефонные звонки полицейских женщина так и не ответила.

«По данному инциденту проводится проверка. С места происшествия изъят принадлежащий подростку мобильный телефон», - сообщил источник, уточнив также, что на учете в отделе по делам несовершеннолетних юноша не состоит.

* - имена героев изменены.