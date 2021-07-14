Картельный сговор дорожных компаний на 1 млрд рублей раскрыли в Нижнем Новгороде. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Картельный сговор дорожников на миллиард рублей выявило УФАС в Нижнем Новгороде. В деле оказались замешаны девять предприятий, которые отвечали за содержание дорог во всех восьми районах города, а также районные администрации, которые эти самые компании нанимали.

Проверка была организована УФАС летом 2020 года на основании информации, полученной из Следственного отдела по Московскому району. В результате были установлены признаки нарушения антимонопольного законодательства при проведении электронных аукционов на право заключения контрактов на содержание автодорог.

«По результатам участия в закупочных процедурах участники картельного соглашения получили доход в совокупном размере 1 083 108 530 рублей», - сообщили в УФАС России по Нижегородской области.

В частности, речь идет о МП «РЭД АР», ООО «Вектор», ООО «НижДорСервис», ООО «ДПП», ООО «Автострой 52», ООО «Дорожник», ООО «Нижавтодорстрой», ООО «СпецДорСтрой», МП «КХ» - именно эти предприятия занимались обслуживанием дорог на территории всего Нижнего Новгорода.

Антимонопольщики установили, что с начала 2018 года по инициативе муниципального предприятия «РЭД АР» закупки на выполнение работ в дорожной сфере начали проводиться по новой схеме. В каждом случае электронный аукцион был «заточен» под конкретного подрядчика, то есть победитель был определен заранее, дело оставалось за малым: обеспечить его победу по итогам торгов.

«Предполагалось, что одним из условий такого участия было заключение последующих договоров субподряда с лицами, занявшими вторые-третьи места. Таким образом появлялась возможность заключения контрактов по результатам участия в таких закупках со всеми участниками аукционов. Кроме того, до и во время проведения аукциона происходила выработка и обсуждение стратегии поведения участников», - рассказали в пресс-службе УФАС России по Нижегородской области.

В результате эти «высокие отношения» участников торгов были признаны картельным сговором, а сами участники – нарушившими п.2 ч.1 статьи 11 Закона о защите конкуренции («Запрет на согласованные действия хозяйствующих субъектов, ограничивающие конкуренцию»).

Что касается МП «РЭД АР», а также всех районных администраций Нижнего Новгорода, то они признаны нарушившими порядок заключения договоров в отношении государственного и муниципального имущества, что также является несоблюдением Закона о защите конкуренции.

В администрации Нижнего Новгорода тем временем не спешат признавать свою вину, однако выразили заинтересованность разобраться в этом вопросе.

«Пока делать выводы преждевременно, идет следствие. Готовы оказать содействие», - заявили «Комсомолке» в мэрии.

Сейчас по данному факту ведется расследование уголовного дела, возбужденного по статье 178 УК РФ «Ограничение конкуренции». Максимальное наказание, которое грозит виновным, - лишение свободы на срок до шести лет со штрафом до 1 млн рублей и лишение права занимать определенные должности в течение трех лет.

СПРАВКА «КП»

Картель - тайная договоренность, конкурирующих в пределах одного товарного рынка предпринимателей, направленная на получение сверхприбыли и ущемляющая интересы потребителей. Картельный сговор - одно из самых серьезных нарушений антимонопольного законодательства.