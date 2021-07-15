«Когда появился пульс, я чуть не заплакала»: Отдыхавшая на озере врач вернула к жизни утонувшего нижегородца

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История, произошедшая недавно на одном из пляжей Нижегородской области, могла бы лечь в основу сюжета захватывающего фильма про отважных героев-спасателей. Все случилось на озере недалеко от поселка Янтарного в Дальнеконстантиновском районе. Отдыхавшие там подруги-медики вернули к жизни утонувшего мужчину, который нахлебался воды и был уже без сознания.

В Нижегородской области стоит невыносимая жара, от которой люди спасаются на водоемах. В один из солнечных июньских дней житель областного центра также решил отдохнуть – отложил дела, позвонил друзьям и вместе они отправились на то самое озеро рядом с Янтарным. В какой-то момент молодой мужчина неудачно нырнул и начал тонуть. С ним был его брат, который тут же забил тревогу. На крики о помощи из толпы отозвались две хрупкие девушки – Екатерина Бычкова и Наталья Самылина.

Реанимация

- Мы услышали, что требуются медики, что мужчине на берегу плохо, - с волнением вспоминает Екатерина в беседе с «Комсомолкой». - С нами были маленькие дети. Мы велели старшим, чтобы присматривали за младшими, и побежали туда. Все прошло быстро. Очень быстро! Как мужчину вытащили из воды, я не видела. Вокруг собралось много народа, но все боялись к нему приблизиться.

Екатерина работает врачом УЗИ клинической больницы № 4 ПОМЦ ФМБА России, а ее подруга Наталья – иммунологом в одной из клиник Саранска. Вместе с детьми девушки отдыхали на пляже и явно не думали о том, что в выходной день придется поработать, да так, что от их действий будет зависеть чья-то жизнь.

Медики быстро оценили состояние пострадавшего, после чего начали делать ему массаж сердца и искусственное дыхание. Медлить было нельзя, с течением времени сокращались шансы на спасение. Как выяснилось позднее, из воды пострадавшего вытащил его брат. Он же и помогал Екатерине с Натальей до приезда скорой помощи.

- Массаж сердца - это энергозатратная процедура, поэтому после 5-6 приемов я обратилась к брату мужчины и попросила меня сменить. Показала, куда ставить руки, и он очень хорошо провел несколько приемов. Потом я немножечко отдохнула и снова продолжила, - рассказывает детали Екатерина.

«У меня самой была крупная дрожь и сердцебиение»

Присутствующие потеряли счет времени, никто бы не смог точно сказать, сколько длились попытки спасти мужчину, пока он не начал подавать признаки жизни.

- Что говорили, я уже не помню, у меня самой была крупная дрожь и сердцебиение. Помню только, что когда появился пульс, некоторые женщины рядом заплакали. Я и сама чуть не заплакала, - добавила собеседница.

По нашей просьбе Екатерине пришлось детально восстановить в памяти события того дня, и от этого вновь нахлынули эмоции.

- Потом пульс стал становиться реже и слабее, - продолжила она, - мы с Натальей решили связаться со скорой помощью. Я попросила дать телефон с громкой связью и 112. Женщина рядом тут же это сделала. Но тут на горизонте появилась «скорая» - какой-то мужчина «расчищал» ей путь, крича, чтобы все убрали с дороги машины.

Спасительница отметила, что важную роль в спасении человека сыграли оперативность и слаженность действий. Увидев, что за дело взялись медики-профессионалы, присутствующие быстро подключились и оказывали посильную помощь. Помогло и то, что незадолго до случившегося в клинике Екатерины проходили тренировочные занятия о том, как делать массаж сердца и искусственное дыхание.

Награда нашла своих героев

Мужчину увезли в больницу, а девушки исчезли, не оставив никаких данных. Про случай узнали в региональном минздраве, и решили во что бы ни стало найти и поблагодарить чудо-девушек. Как мы уже знаем, героини нашлись. 13 июля в торжественной обстановке спасительницам вручили благодарственные письма и цветы. Замглавы региона, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в ходе встречи с героинями даже пригласил одну из них – врача из Мордовии - работать в Нижнем Новгороде. Позднее Давид Мелик-Гусейнов опубликовал в своем Instagram фотографию с этой встречи.

И все-таки печальный момент в этой истории есть. Проведя несколько дней в больнице, спасенный мужчина скончался, но не от последствий неудачного купания, а от повторного обширного инфаркта. Медики до последнего боролись за его жизнь, но в этот раз чуда не случилось. Редакция «Комсомольской Правды» приносит глубочайшие соболезнования родственникам умершего.

КОНКРЕТНО

Как заверила собеседница «КП», чтобы реанимировать пострадавшего не обязательно быть медиком, достаточно знать простые правила оказания первой помощи и уметь применять их на практике.

Рекомендуемые действия при оказании первой помощи:

- оценить состояние пострадавшего (наличие пульса и дыхания), параллельно попросить вызвать медиков или вызвать самостоятельно;

- положить пострадавшего на ровную поверхность;

- при отсутствии пульса и дыхания начать массаж сердца и искусственное дыхание (встать на колени сбоку от пострадавшего, положить руки на среднюю треть грудины, сложить их в замок и начать ритмичные движения, после 30 нажатий выполнить два глубоких вдоха, плотно обхватив губами рот пострадавшего и зажав ему нос);

- повторять манипуляции необходимо, пока человек не появится пульс и дыхание.

Необходимо помнить, чем быстрее начать оказывать помощь, тем больше шансов реанимировать пострадавшего