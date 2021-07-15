Детская клиника Александрия

Клиника Александрия успешно работает с 2008 года

Клиника Александрия успешно работает с 2008 года. Самое главное для наших специалистов – это здоровье детей.

Прием маленьких пациентов ведут опытные врачи, кандидаты и доктора медицинских наук, сотрудники Приволжского Исследовательского Медицинского Университета.

В клинике есть все необходимое современное оборудование для успешного лечения и профилактики самых сложных заболеваний. Оно позволяет выявить патологии на ранних стадиях и предотвратить их даже в грудном возрасте. Все манипуляции проводятся быстро, легко и безболезненно.

У нас вы можете сдать любые виды анализов ежедневно, в клинике и на дому, включая выходные и праздничные дни.

Самое главное для наших специалистов – это здоровье детей.

Очень важно, чтобы в период роста и развития ребенка рядом с семьей были опытные специалисты, ведь только врач обладает всеми достаточными знаниями о правильном развитии ребенка. Именно поэтому Патронаж детей – одна из наиболее популярных и востребованных на сегодняшний день услуг.

Регулярная связь с педиатром позволяет своевременно решить многие вопросы, связанные со здоровьем ребенка. О самочувствии детей заботятся и узкие специалисты: неврологи, кардиологи, нефрологи, урологи, гинекологи, гастроэнтерологи и другие.

У родителей есть возможность выбрать врача своему ребенку самостоятельно, с учетом рекомендаций и опыта специалистов.

В Клинике успешно работает Центр детской кардиологии и ревматологии. Здесь специалисты занимаются диагностикой и лечением патологий, связанных с нарушениями работы сердца и его врожденными пороками. Врачи своевременно ставят верные диагнозы, определяют степень развития заболеваний, оценивают общее состояние маленького пациента и его готовность к оперативному вмешательству.

Очень многие детишки сейчас страдают от аллергии, которая очень коварна и часто маскируется под другие заболевания. В Аллергологическом Центре для детей работают профессионалы, которые могут правильно диагностировать заболевание, назначить необходимое лечение и дать все необходимые советы по профилактике аллергии.

В Центре проводится комплексное обследование и лечение аллергии с помощью высокоточных методов, имеется собственная клинико-диагностическая лаборатория, благодаря работе которой все анализы выполняются быстро и точно, что позволяет в кратчайшие сроки начать нужное пациенту лечение.

Центр оздоровления часто болеющих детей – уникальная программа в городе, разработанная совместно с кафедрой детских инфекций ПИМУ. Она включает в себя комплексное обследование ребенка, определяет его инфекционный и иммунологический статус. На его основе назначается лечение, с учетом всех индивидуальных особенностей ребенка, затем идет оценка эффективности лечения. Данная программа успешно помогает 80-90% часто болеющих детей, а это очень высокий показатель!

В последнее время очень актуальны болезни кожных покровов, волос и ногтей. С этой проблемой поможет справиться наш Дерматологический Центр. К вам придут на помощь опытные дерматологи, трихологи, дерматоонкологи с опытом успешного лечения даже сложных случаев. Специалисты помогут подобрать правильное питание, лечение и специальные косметические средства.

Очень важно следить за состоянием зубов у детей. Отделение Детской Стоматологии поможет вылечить зубки без боли и стресса в игровой форме или даже во сне. Наши специалисты предотвращают развитие челюстно-лицевых патологий и сохраняют молочные зубы до естественной смены прикуса. Мы прививаем всем детям любовь к красивой улыбке с самого раннего возраста!

Прием маленьких пациентов ведут опытные врачи, кандидаты и доктора медицинских наук.

Особая гордость детской клиники Александрия – это Центр оториноларингологии и ЛОР-операционная. Здесь проводится консервативное и хирургическое лечение заболеваний уха, горла, носа слаженной командой врачей-отоларингологов и отохирургов . Благодаря работе этих специалистов и использованию современных технологий наши маленькие пациенты начинают лучше слышать и перестают болеть.

Врачи детской клиники Александрия заботятся о своих пациентах и делают все, чтобы детки росли здоровыми и счастливыми день за днем. Ждем вас в нашей клинике!

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Клиника для детей на пр. Гагарина,50

Клиника для детей на ул. Ошарская, 65к1

Клиника для детей на ул. Краснодонцев, 19к1

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