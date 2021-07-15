Старинные карты вернулись в Арсенал

Необычная выставка стала подарком к 800-летнему юбилею Нижнего Новгорода. ФОТО: Кирилл Мартынов

Увидеть наш город таким, каким он был несколько веков назад, – такую возможность предоставляет выставка «Город как графика. Нижний Новгород на картах и гравюрах ХVI–ХХI веков», которая открылась в центре современного искусства Арсенал. Основу экспозиции составляют памятники печатной графики из коллекции нижегородца Вячеслава Хуртина – основателя и руководителя Технического музея. Выставка проходит при финансовой поддержке Правительства Нижегородской области и АНО «Центр 800».

Немые свидетели прошлого

Известный нижегородский коллекционер Вячеслав Хуртин на протяжении пятнадцати лет собирал книжные и печатные памятники, относящиеся к истории нашего города и губернии. Большинство из них, особенно образцы ХVI–ХVIII веков, представляют собой настоящие произведения искусства. Выставка коллекции – его подарок Нижнему Новгороду к 800-летию.

Большинство экспонатов были отреставрированы к выставке. ФОТО: Кирилл Мартынов.

— Карты интересны абсолютно всем — каждый человек будет искать на ней свою знакомую местность, – уверен Хуртин. – Карты являются свидетелями изменений нашей губернии. Первые гравюры и карты были сделаны иностранцами, которые приезжали в наш город. Я искал их за границей, покупал на аукционах. Самые ранние карты на выставке — второй половины 16 века из книги знаменитого немецкого издателя.

Представлены работы немецких граверов, голландских, итальянских, английских. Самая первая карта Нижнего Новгорода 1564 года. Один из самых ценных экспонатов - первая подробная карта Российской империи, созданная в 1804-1806 годы, на которой нанесены все населенные пункты! Это был огромный труд. Подобная карта есть только в Российской Национальной библиотеке. Впервые в истории нашего города можно будет увидеть гравюры с его изображением 1647, 1656, 1711, 1719 годов. Очень надеюсь, что выставка будет интересна нижегородцам и гостям нашего региона, которые хотят познакомиться с ним лучше, а так же историкам, краеведам, экскурсоводам и всем, интересующимся историей города и области.

Увидеть наш город таким, каким он был несколько веков назад могут посетители выставки. ФОТО: Кирилл Мартынов.

В коллекции Хуртина более 100 гравюр и столько же карт, в экспозицию вошла почти половина его собрания. Есть здесь и редчайшая карта 1734 года, впервые составленная русским картографом — до этого они составлялись иностранцами. По словам коллекционера, с этой картой связано много загадок. После смерти картографа все его карты были изъяты и, видимо, уничтожены как ошибочные. Поэтому экземпляр, выкупленный Вячеславом Хуртиным, имеет огромную коллекционную ценность. Есть план города 1916 года. который показывает его положение перед революцией. И карта региона 1954 года, когда область разделялась на Горьковскую и Арзамасскую области. Большинство экспонатов, в том числе старинный станок для печати литографий, были отреставрированы и подготовлены к показу лично Вячеславом Хуртиным при поддержке «Команды 800».

История через лупу

Уникальность выставки отметил и заместитель председателя правительства Нижегородской области, министр культуры региона Олег Беркович:

— Экспозиция прослеживает весь путь развития города в гравюрах и картах от пограничной крепости до индустриального гиганта. Интересно видеть, как старинные карты отражали течение рек, искать на них современные города — на них видно Нижний Новгород, Саратов, Астрахань. Очень интересно рассматривать детали — для этого здесь предлагают лупы. Кроме того, гравюры и старинные карты ещё и предмет искусства, недаром выставка проводится в центре современного искусства. Как и экспозиция Технического музея, выставка интерактивная. Раз в неделю здесь будут проводиться мастер-классы на станках, на которых можно делать настоящие гравюры. Это поможет погрузиться в магию исторического прошлого. Я уверен, что нижегородцы и гости города оценят выставку по достоинству. Ведь благодаря печатной графике всем нам предоставляется возможность познакомиться с прежним образом Нижнего Новгорода.

Олег Беркович подчеркнул уникальность выставки. ФОТО: Кирилл Мартынов.

Город с высоты птичьего полета

Директор Волго-Вятского филиала музея А.С. Пушкина Анна Гор считает выставку карт и гравюр в Арсенале глубоко символичной.

— Карты возвращаются в Арсенал – ведь это было его стратегическим наполнением до 2003 года, — говорит она. — Первая и главная идея выставки – посмотреть на город как на графику: карты как бы поднимают нас над городом, и мы видим его с высоты птичьего полета — с той высоты, которая уводит взгляд от деталей к обобщению. Нам кажется, что в год восьмисотлетнего юбилея нашего города такой взгляд необходим — это создает ощущение времени, где дистанция от прошлого до настоящего позволяет заглядывать в будущее. А гравюры с видами Нижнего Новгорода позволяют близко и непосредственно увидеть город таким, каким видели его наши предки.

В коллекции Хуртина более 100 гравюр и столько же карт. ФОТО: Кирилл Мартынов

Также галерею образов Нижнего дополнили произведения графики из собрания Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина и работы современных художников – Александра Константинова, Андрея Оленева, Жана-Франсуа Пьетропаоли, Кати Гущиной, Павла Рыбакова, Сергея Фирера, арт-группы «Фрукты».

Выставка будет работать до 7 ноября. Каждую среду вход на выставку свободный по предварительной регистрации на сайте Арсенала.

Алина МАЛИНИНА