«Дым на весь город»: Эпическое видео горящей фуры на Балахнинской трассе поразило нижегородцев

Эпическое видео горящей фуры на Балахнинской трассе поразило нижегородцев. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры"

На днях социальные сети облетело шокирующее видео горящей фуры на Балахнинской трассе. Черный едкий дым распространялся от автомобиля почти на весь город. Жуткие кадры не оставили равнодушными никого из горожан.

- Фура - горит, машины – едут, а если взорвется!? - удивлялись нижегородцы в группе «Нижний Новгород. Без цензуры».

Вскоре информацию о серьезном пожаре подтвердили и спасатели. К счастью, в результате ЧП никто не погиб и не пострадал.

- Сообщение о пожаре поступило в 17:20 12 июля, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. – На 347 километре трассы Шопша – Иваново – Нижний Новгород в Балахнинском районе загорелась фура-тягач «Рено». По предварительным данным, причиной пожара могло стать произвольное самовозгорание автомобиля.

К счастью, в результате пожара никто не пострадал. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры"

Как удалось установить, этот автомобиль занимался перевозкой полотна. В результате пожара, все оно сгорело. Общая площадь пожара составила 32 квадратных метра – выгорел весь груз и обгорела рама автомобиля.

- Первые пожарные подразделения прибыли к месту пожара буквально через 5 минут после поступления сообщения, - рассказали спасатели. – В тушении пожара принимали участие две единицы техники и девять человек личного состава.