«Тело нашли на глубине 4 метра»: Стали известны подробности гибели подростка на реке Теплушка в Балахне

Трагедия произошла в воскресенье на местной реке Теплушка, где Артем купался с друзьями. Фото: СОЦСЕТИ

В Нижегородской области продолжается страшная череда трагедий на водоемах. В регионе стоит невыносимая жара, спасение от которой люди ищут у рек и озер. К сожалению, иногда отдых у воды заканчивается трагедией. Так, только за минувшие выходные в Нижегородской области утонули шестеро взрослых и двое детей. Среди них - 13-летний Артем А. из Балахны.

Трагедия произошла в воскресенье 11 июля на реке Теплушка, как ее называют местные жители. Она представляет собой канал, соединяющий районную электростанцию с охладительными прудами. Вода здесь очень теплая, и в некоторых местах не замерзает даже зимой. По информации поисковиков, температура воды там сейчас составляет 36 градусов.

Течения здесь нет, но дно илистое. Фото: Водолазная группа "Добротворецъ"

Исчезновение и поиски

В воскресенье Артем вместе с друзьями отправились на Теплушку, чтобы искупаться. В какой-то момент ребята заметили, что их товарищ исчез.

«Друзья сказали, что играли, а Артем искал ракушки, потом очухались, что его нет, и подняли панику. Вещи остались на берегу – если он бы куда-то и ушел, то в одних плавках», - рассказал дядя погибшего подростка Антон Новиков.

Артема искали целый день, но так и не нашли. В понедельник к поискам подключились волонтеры, мальчика искали всем миром, но безрезультатно. К 19 часам вечера на место происшествия прибыли водолазы, чтобы обследовать реку.

Подростка искали сутки, после чего подключились водолазы. Фото: Водолазная группа "Добротворецъ"

«Спустили лодку на воду и приступили к сканированию дна эхолотом-структурсканером, который примерно через 20 минут показал, что на дне водоема, на глубине четыре метра находится некий объект. Дно здесь покрыто илом, и видимость составляет всего чуть больше 30 сантиметров», - рассказали волонтеры водолазной группы «Добротворецъ».

К несчастью, самые страшные опасения оправдались: Артем погиб. Около 20:45 водолазы достали на поверхность воды его тело, и поисковая операция была завершена.

Тело погибшего нашли на дне реки с помощью эхолота. Фото: Водолазная группа "Добротворецъ"

Как говорят местные жители, подобный случай на Теплушке – не первый. Течения здесь нет, но опасность представляют иловые отложения на дне реки, которые якобы засасывают купающихся.

При каких обстоятельствах произошла трагедия, сейчас выясняют следователи.

«По факту происшествия проводится доследственная проверка», - сообщили «Комсомолке» в СУ СК России по Нижегородской области.

«Был светлый и жизнерадостный»

Все это время, что длились поиски Артема, его родные и близкие не находили себе места, но до последнего надеялись увидеть его живым. Известие о его гибели повергло всех в шок. Те, кто его знал, отзываются о нем как о светлом и жизнерадостном человеке.

«Сама его знала, хороший пацан был, добрый. Так мы и не успели погулять. Эх, больше никогда не увидимся… Эх, Тёма, Тёма», – вздыхает знакомая Артема Юля Федоткина.

Артем был общительным, и у него было много друзей. Сейчас они также не находят себе места после случившегося.

По словам знакомых, Артем был светлым и жизнерадостным человеком. Фото: СОЦСЕТИ

«Мои мальчишки-одноклассники Тëмы сидят, головы понурили... Никак проверить не могут, что он утонул...» – написала мама одноклассников Артема Недежда Рубанцева.

«А мой ревёт, еле успокоили, глаз уже не видно. «Лучший друг мой», - кричит на весь дом». – рассказала мама другого товарища Артема Анастасия Любимова.

Похороны состоятся 14 июля.

«Комсомольская правда – Нижний Новгород» выражает глубокие соболезнования родным и близким Артема.