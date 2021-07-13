Партия «Новые люди» создаст арт-объект к 800-летию Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде побывал с визитом лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев.

Основатель компании Faberlic, лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев посетил Нижний Новгород с рабочим визитом. В столице Приволжья он провел два дня, в течение которых встретился с активистами политического движения и представителями прессы.

В первый день на встречу с Алексеем Нечаевым пришли люди самых разных возрастов: вчерашние школьники, студенты и уже состоявшиеся личности. Мероприятие получилось душевным: диалог в неформальной обстановке длился более двух часов. Активисты и сторонники партии «Новые люди» задавали Алексею Нечаеву вопросы, много шутили и даже рассказывали анекдоты.

- Как дела? – приветствовал всех простым вопросом Алексей Нечаев.

- Настроение – огонь! - раздался смелый возглас из зала.

В Нижнем Новгороде Алексей Нечаев встретился с активистами политического движения.

Каждый из участников встречи немного рассказал о себе. Как оказалось, даже юным активистам есть чем похвалиться. К примеру, 21-летний Андрей Белов из Дзержинска является донором-волонтером, а 19-летняя студентка Российского государственного университета правосудия Дарина Долинина профессионально занимается пауэрлифтингом. Несмотря на свой юный возраст, она с легкостью жмет от груди 125 килограммов. Оказались среди участников встречи и знакомые лица – руководитель НКО «Луч» Мария Захарова была участницей первого политического реалити-шоу «Дебаты-кандидаты».

- Всё, что связано с образованием и детьми — это моё, - рассказала о себе Мария Захарова.

Встреча второго дня была посвящена конкурсу, который партия «Новые люди» реализует в преддверии 800-летия Нижнего Новгорода. По мнению Алексея Нечаева, в стране не хватает современных арт-объектов, которые подчеркивают уникальность российских городов и привлекают туристов. Партия предложила выбрать новый символ Нижнего Новгорода, который станет подарком к 800-летнему юбилею.

Партия предложила выбрать новый символ Нижнего Новгорода, который станет подарком к 800-летнему юбилею.

Принять участие в конкурсе могут все желающие: художники, дизайнеры, архитекторы и простые нижегородцы. Эскизы принимаются до 1 августа, после чего жюри выберет лучшие работы, которые пройдут в финал. Победитель конкурса будет выбран путем онлайн-голосования, и в сентябре арт-объект установят на одной из городских улиц.

По словам Алексея Нечаева, на конкурс прислали уже 17 эскизов.

«Это хорошие, талантливые работы, но будущим участникам я бы пожелал чуть больше смелости. Не нужно бояться мечтать, мы готовы помочь в реализации любой идеи», - сказал Алексей Нечаев.

При реализации данного проекта организаторы предлагают отталкиваться не от бюджета, а от идеи – арт-объект в первую очередь должен «цеплять» людей. Место установки нового арт-объекта пока уточняется.

«Объект сам будет во многом подсказывать, где его разместить: на высоком берегу или на главной городской улице. Место будет согласовано с городской администрацией», - пояснил Алексей Нечаев.

Также Алексей Нечаев встретился с представителями прессы.

Он выразил уверенность, что, если объект будет интересный, он завоюет не только сердца нижегородцев и гостей города, но и чиновников из администрации.

«Мы любим Нижний, гордимся историей города и достижениями его жителей. – Уверен, что в соревновании талантливых нижегородцев появится новый символ города, воплощённый в формате современного искусства», - добавил один из лидеров Нижегородского отделения партии «Новые люди» Рустам Досаев.