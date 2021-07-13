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Общество13 июля 2021 10:58

«Группа ГАЗ»: Территория перспектив

Рассказываем, какие возможности открываются перед работниками предприятия
Юлия ВАСИЛИШИНАЮлия ВАСИЛИШИНА
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Все последние месяцы «Группа ГАЗ» радовала нижегородцев техническими новинками.

Все последние месяцы «Группа ГАЗ» радовала нижегородцев техническими новинками.

Все последние месяцы «Группа ГАЗ» радовала нижегородцев техническими новинками. Одна за другой с конвейера завода сходили новые модели автомобилей, которые заметно усилили позиции предприятия на рынке. Наиболее значимыми проектами стали среднетоннажный грузовик «Валдай NEXT» и автомобиль «ГАЗель NN» на цифровой платформе, ставший настоящим прорывом в российской автомобильной промышленности.

Впрочем, предприятию нашлось чем удивить и мировую общественность. В конце мая «Группа ГАЗ» совместно с компанией Volkswagen Group RUS начала выпускать автомобили Volkswgen Taos. Специально для этого проекта на предприятии установили новое современное оборудование и построили полностью автоматизированную технологическую линию в цехе сварки.

В общей сложности в эти проекты инвестировали 11 миллиардов рублей. Причем средства пошли не только в разработку техники, но и в создание новых рабочих мест. Судите сами, в настоящее время автомобили на предприятии выпускаются на роботизированных линиях. Сварка, покраска, штамповка автомобилей – все это полностью автоматизировано. Такой подход к работе провозгласил еще Олег Дерипаска, став в начале 2000-х акционером компании. Ставка на собственные кадры и современные технологии – вот главный залог успеха предприятия.

На ГАЗе работает много молодых специалистов. ФОТО: ГАЗ

На ГАЗе работает много молодых специалистов. ФОТО: ГАЗ

- «Группа ГАЗ» выпускает отличную современную технику, востребованную на российском и зарубежных рынках, - признает начальник участка окраски ПААг ПАО «ГАЗ» Александр Серяков. - Это внушает уверенность в завтрашнем дне. На ГАЗе есть все условия для того, чтобы спокойно работать и выполнять производственные задачи. Мы знаем, что гарантированно получим заработную плату и социальный пакет, а в цехах и дальше будут проводиться улучшения.

В настоящее время предприятие предоставляет широкие возможности для обучения и карьерного роста. Даже не имея первоначальных навыков здесь можно построить карьеру «с нуля».

Если у человека еще нет соответствующего опыта, он может пройти обучение в современном учебном центре, созданном совместно с компанией Volkswagen на базе корпоративного университета «Группы ГАЗ». Слесарь, сварщик, специалист по окрасочным технологиям, водитель погрузчика – вот лишь неполный список вакансий, открытый для соискателей. Причем работать можно как на сборке коммерческих автомобилей ГАЗ, так и на производстве автомобилей Volkswgen и Skoda.

Работа на заводе ГАЗ открывает отличные перспективы не только для тех, кто ищет постоянную работу, но и для студентов. Сейчас, во время каникул, они могут найти здесь подработку и получить незаменимый профессиональный опыт. И что немаловажно - каждый может выбрать удобный график работы, т.к. на заводе разные производства работают в разные смены.

Работа на заводе ГАЗ открывает отличные перспективы не только для тех, кто ищет постоянную работу, но и для студентов. Фото: ГАЗ

Работа на заводе ГАЗ открывает отличные перспективы не только для тех, кто ищет постоянную работу, но и для студентов. Фото: ГАЗ

- Горьковский автомобильный – родной завод для четырех поколений моей семьи. ГАЗ – это отлично отлаженный механизм, – считает начальник отдела дирекции по логистики «Группы ГАЗ» Елена Грызунова. – Люди самых разных профессий, объединенные в единую команду, вместе выпускают прекрасные автомобили. И я искренне горжусь своим местом работы.

Впрочем, работать на предприятиях «Группы ГАЗ» не только интересно и перспективно, но и выгодно. Действующая в компании социальная программа не имеет аналогов в Нижнем Новгороде. Помимо зарплаты и годовой премии, она предполагает еще целый ряд выгодных преимуществ. Во-первых, льготный отдых в санаториях и пансионатах.

- Работник автозавода оплачивает не более 20% стоимости путевки, а в детские лагеря – не более 10%, – рассказали на предприятии. – Разумеется, сотрудники регулярно пользуются этим выгодным предложением. Многие уже сейчас отправились на отдых.

А те, кто сейчас стоят у станков - трудятся в комфортных условиях. В настоящее время на заводе работает более 30 современных столовых с горячим питанием. И большую часть его стоимости завод компенсирует для работников.

Однако, пожалуй, самым выгодным условием действующего на предприятии социального пакета является жилищная программа, стартовавшая на предприятии в прошлом году. Она предполагает возможность получения льготного жилья для работников завода.

- Компания компенсирует 50% ежемесячного платежа по ипотеке по основному долгу, – пояснили на предприятии. – Кроме того, мы субсидируем значительную часть процентной ставки. Причем по этой корпоративной программе можно купить как первичное, так и вторичное жилье. И все это на льготных условиях: со сроком ипотечного кредитования 10 лет, без внесения первоначального взноса. Если на момент трудоустройства сотрудник уже имеет ипотеку, он может рефинансировать его в банке-партнере «Группы ГАЗ».

Еще один важный аспект социального пакета касается медицинской помощи. В составе многопрофильного центра медицинской профилактики ГАЗ работают отделения скорой помощи, терапевтическое, хирургическое, клинико-диагностическая лаборатория и другие. Все они оборудованы самыми современными технологиями, представленными только в самых передовых медицинских центрах города. Одним из таких новшеств стало рентгенологическое отделение высокотехнологичной диагностики, оснащенное компьютерным и магнитно-резонансным томографами нового поколения.

В составе многопрофильного центра медицинской профилактики ГАЗ есть рентгенологическое отделение высокотехнологичной диагностики, оснащенное компьютерным и магнитно-резонансным томографами нового поколения. Фото: ГАЗ

В составе многопрофильного центра медицинской профилактики ГАЗ есть рентгенологическое отделение высокотехнологичной диагностики, оснащенное компьютерным и магнитно-резонансным томографами нового поколения. Фото: ГАЗ

- Центр оснащен ультрасовременным оборудованием, аналогов которому нет в Нижегородской области и практически нигде в стране, – отметил на открытии нового отделения в медучреждении ГАЗа министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. – Такое оборудование очень востребовано - исследования, проведенные здесь, будут максимально точными. Причем применять их можно в самых разных сферах – от исследования легких до нейрохирургических патологий.

Также большим преимуществом является жилищная программа, стартовавшая на предприятии в прошлом году. Она предполагает возможность получения льготного жилья для работников завода.

Компания компенсирует 50% ежемесячного платежа по ипотеке по основному долгу и значительную часть процентной ставки. И все это на льготных условиях: со сроком ипотечного кредитования 10 лет, без внесения первоначального взноса. В первую очередь, программа нацелена на производственный персонал, конструкторов и технологов. Решение об отборе участников для включения в программу принимают жилищные комиссии по определенным критериям. И что важно – в состав комиссий также входят представители рабочих советов и профсоюза, т.е. решения принимаются только с учетом позиции трудовых коллективов.

Таким образом, сейчас предприятие открывает огромные перспективы перед работниками – как с точки зрения социальных возможностей, так и карьерного роста. Все эти бонусы — комплексная социальная политика, заложенная много лет назад промышленником и общественным деятелем Олегом Дерипаской.

- За долгие годы работы на ГАЗе я ни разу не пожалел о своем выборе. У нас хороший коллектив, современно мыслящее руководство, – уверен слесарь механосборочных работ ПГА АЗ «ГАЗ» Павел Баранов. – Даже в нынешней непростой ситуации ГАЗ заботится о своих сотрудниках, вкладывая силы и средства в охрану здоровья сотрудников, выполняя все взятые на себя социальные обязательства.

«Мы выпускаем лучшие в стране коммерческие автомобили, - рассказывает руководитель группы производства грузовых автомобилей Андрей Сухомлинов. - Недавно запустили в серийное производство наш инновационный продукт на цифровой платформе - «ГАЗель NN». Работа у нас интересная и перспективная. Знаю это по себе: я начинал слесарем механосборочных работ, а через три года стал руководить коллективом из 150 человек. Завод предоставляет возможности для обучения и карьерного роста. Так что все в ваших руках. Люди у нас замечательные: научат, подскажут, поддержат».

По вопросам трудоустройства на ГАЗ можно обратиться по адресу: пр. Ленина, 95, каб. 109, или по телефону 8 800 200 37 03.

БИЗНЕС-ПРЕСС