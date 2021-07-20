Похожа на колибри: Загадочное существо заметили на Бору

Оказалось, что это бабочка семейства бражников – языкан обыкновенный. Источник: Регион-52 | Нижний Новгород

На днях жители Бора заметили необычное летающее существо, похожее на колибри, на придомовой территории своего участка. Не веря собственным глазам, они принялись записывать полёт якобы миниатюрной экзотической птички на видео, после чего поделились роликом в социальных сетях.

Однако оказалось, что это вовсе и не колибри, а бабочка семейства бражников – языкан обыкновенный, или большехоботник звездчатый. На самом деле, это насекомое постоянно путают с колибри, ведь в их повадках, а также внешнем виде есть схожесть.

Так, на записанном видео можно увидеть, что существо в 2-3 сантиметра длиной, с толстым туловищем и крыльями серо-оранжевого цвета летает у клумбы. Бабочка, быстро двигая маленькими крылышками, зависает у ярких бутонов и хоботком ныряет в серединку цветка, собирая нектар.

К слову, специалисты отмечают, что обычно это насекомое обитает в теплых и солнечных местах, предпочитая проживать на опушках лесов, в садах и огородах.

В комментариях к публикации многие нижегородцы подтвердили, что это маленькое существо, конечно же, не колибри.

- У нас их много. Я раньше тоже думала, что это колибри, но это мотылек! – написала Марина Авдеенко-Ямпольская.

Другая местная жительница рассказала, что уже очень давно не встречала этих насекомых, а последний раз видела лет 10 назад где-то в области.

- На юге их очень много, у нас ни разу не встречала, - поделилась ещё одна нижегородка Наталья Герасимова-Якунина.

Смотреть видеосюжет Бабочка или колибри?

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