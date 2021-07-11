Это могла бы быть новость о сгоревшем овощном складе в Дзержинске Нижегородской области, если бы не счастливая случайность в лице прохожего. Всё дело в том, что двое детей – возможно, брат и сестра – намеренно устроили поджог в городе химиков и абсолютно спокойно покинули место действия. Произошло ЧП вчера, 10 июля. Известно об этом стало благодаря социальным сетям, где распространилась запись с камер видеонаблюдения. Детская шалость как раз угодила в её объектив.

На кадрах мы видим девочку и мальчика. Они сидят на крыльце овощного склада. Рядом с ними стоит обычное старое кресло, с тканевой обивкой, которая, разумеется, легко горит. Девочка занята своими мыслями и исчезает с записи камеры чуть раньше, а мальчик продолжает упорно поджигать кресло зажигалкой в нескольких местах. Делать это он начал ещё в присутствии своей, возможно, старшей сестры.

Поняв, что кресло всё-таки загорелось, парнишка встаёт, убирает зажигалку в карман и спокойно уходит из поля зрения камеры. Кресло продолжает и продолжает гореть.

На следующих кадрах записи огнём охвачено уже не только кресло. Полыхает рядом стоящая тумбочка, а огонь переходит на следующие предметы мебели.

Интересно, были ли какие-то сомнения у детей, прежде чем поджигать чужое добро? Ответ на этот вопрос мы вряд ли узнаем.

По счастливой случайности, мимо проходил мужчина. Он увидел полыхающее крыльцо и ринулся его тушить. Как именно ему удалось ликвидировать весь огонь – на видео не попало. Есть вероятность, что кто-то пришёл ему на помощь. Но главное, что несчастья удалось избежать и отделаться незначительными потерями. Овощной склад остался цел.

Вот такие шалости бывают у детей.

Смотреть видеосюжет Чудо дети: Двое детей в Дзержинске чуть не сожгли овощной склад 10 июля

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