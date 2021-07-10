Пропавшую в лесах Сокольского района 81-летнюю пенсионерку нашли живой утром 10 июля Фото: СОЦСЕТИ

Мы рады сообщить, что 81-летнюю Смирнову Надежду Ивановну, пропавшую 4 июля в Сокольском районе Нижегородской области, сегодня нашли живой. Женщину отыскали утром 10 июля, в 09:20. В лесу, где она провела шесть дней, её обнаружили нижегородские полицейские вместе с родственниками пенсионерки, участвовавшими в поисках. На момент обнаружения Надежда Ивановна находилась в тяжёлом состоянии, как сообщили в ГУ МВД России по региону.

В лесу женщина провела шесть дней. Фото: СОЦСЕТИ

Пенсионерку отыскали на расстоянии порядка 10 километров от её дома в селе Дорофеево Сокольского района. Весть о пропаже женщины разнеслась по округе, когда та не вернулась из леса. За можжевельником, как оказалось, Надежда Ивановна ушла в воскресенье, 4 июля. Заведомо сообщалось, что женщина нуждается в медицинской помощи.

"Комсомолка" пообщалась с жителями Дорофеева. Те указали на проблемы Надежды Ивановны с памятью. По словам нашего источника, подобным образом пенсионерка пропадает уже не в первый раз. Люди замечали, что она может забыться и потеряться. Жители Дорофеева недоумевают, почему женщина часто находится одна, ведь для неё это большая угроза.

Поиски пропавшей шли круглые сутки. Фото: СОЦСЕТИ

В полицию с заявлением обратился сын пропавшей. Он рассказал, что его мать ответила на телефонный звонок, сообщила, что отправилась в лес и скоро вернётся. И больше не выходила на связь.

Тогда мужчина обратился в полицию, после чего незамедлительно был организован поиск. К нему подключились добровольцы, родственники пропавшей и представители нижегородского областного правительства.

Поиски вели волонтёры, родственники и полиция. Фото: СОЦСЕТИ

– Поиски затрудняло то, что Надежда Ивановна могла не осознавать, что заблудилась, – прокомментировали в ГУ МВД региона.

Собравшиеся для поиска пропавшей начали прочёсывать леса. Поиски шли круглые сутки, о чём свидетельствуют ежедневные объявления о начале новых рейдов в сообществе Сокольского района ВКонтакте.

Но однажды пенсионерка вдруг вышла на связь. 7 июля в сообществе написали:

– Буквально полчаса назад номер её телефона высветился, она ответила. Женщина ЖИВА! Сейчас все силы должны быть брошены на поиск. Пожалуйста, откликнитесь! От каждого из нас сейчас зависит ЖИЗНЬ человека.

Шесть дней поиска увенчались успехом: полицейские и родственники Надежды Ивановны обнаружили лежанку и носовой платок, а затем и саму пропавшую. На место незамедлительно были вызваны врачи, так как женщина находилась в тяжёлом состоянии.

На момент обнаружения пенсионерка была в тяжёлом состоянии. Фото: СОЦСЕТИ

Но, к счастью, позднее стало известно, что состояние пенсионерки стабилизировалось. Это подтвердил главврач Сокольской ЦРБ Алексей Фаворский. Как сказано в сообществе Сокольского, женщине оказали всю неотложную помощь. По согласованию с министром здравоохранения Нижегородской области Давидом Мелик-Гусейновым, пациентку решено оставить в ЦРБ.

Полицейские и родственники Смирновой Надежды Ивановны выражают благодарность всем участникам поиска!

Смотреть видеосюжет Пропавшую в лесах Сокольского района 81-летнюю пенсионерку нашли живой утром 10 июля

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!