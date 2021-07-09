Молодёжный уик-энд.

Приборостроители провели уик-энд в центре развития творчества и поддержки социальных инициатив «Лидер» АКТТ. На заводской день молодежи приехали 40 ребят, и весь день у них был расписан буквально по минутам.

После заезда и заселения заводчане разделились на две команды – «Легенда» и «Слабаки». Они приняли участие в спортивном тимбилдинге, который состоял из 15 заданий веревочного курса. На форум приехало много новых ребят, и игры на сплочение помогли им познакомиться. А победу одержала команда «Слабаки»!

Далее по программе – водные процедуры: заводская молодежь поехала на знаменитые Пустынские озера. Там прошли веселые игры с мячом. Несмотря на пасмурную и прохладную погоду, ребята искупались.

После ужина – сбор в актовом зале. Здесь к выступлению уже был готов заводской музыкальный коллектив HEAT FOR YOU. Концерт ребят произвел настоящий фурор. Они исполнили песни собственного сочинения и кавер-версии известных музыкальных хитов. Потрясающая музыка, живой звук, незабываемая атмосфера сделали этот вечер! В финале управляющий делами АПЗ Константин Аргентов и директор АКТТ Евгений Горшков под громкие аплодисменты ребят исполнили попурри.

Вечер завершился у костра. Ребята общались, пели песни под гитару. В воскресенье после подведения итогов молодые приборостроители в отличном настроении разъехались по домам.

Концертную программу форума посетил генеральный директор АПЗ Андрей Капустин. Он обратился к молодежному активу с приветственным словом:

– Такие мероприятия очень интересны и полезны! Здесь не нужно думать о рабочих задачах, а просто отдыхать. Молодость для этого и есть, чтобы накапливать яркие впечатления. Желаю всем удачи в работе и личной жизни. А руководство завода со своей стороны всегда будет поддерживать инициативы Молодежного совета.

Мнения

Иван Антонов, начальник проектно-конструкторского бюро ОКС:

– Я недавно приехал из Нижнего Новгорода, и выходные с молодежным активом завода стали отличным поводом познакомиться с коллегами. В такой неформальной обстановке лучше узнаешь людей. Приборостроители – замечательные ребята, разносторонние и интересные: юмористы, спортсмены, волонтеры. Есть даже своя музыкальная группа, которая устроила крутой концерт!

Мария Тимофеева, инженер-программист отдела информационных систем:

– Мне посчастливилось познакомиться с веселыми молодыми ребятами, которые теперь стали моими коллегами. Организаторы мероприятия постарались и устроили нам классные игры на свежем воздухе. Мы проходили веревочный курс, все задания были направлены на сплочение коллектива. Круто, что заводская жизнь такая интересная!

Андрей Харьков, инженер-конструктор ОГК СП:

– Этот День молодёжи запомнится надолго. Я будто попал в детство, в летний лагерь. Понравилась организация спортивных соревнований. Было весело и азартно. Эмоции получил незабываемые! Спасибо всем ребятам и организаторам за отлично проведенное время.