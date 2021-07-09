От ножниц до экзоскелета.

25 новых идей от 16 авторов – таким продуктивным стал второй конкурс проектов по производству изделий гражданского назначения на Арзамасском приборостроительном заводе имени П.И. Пландина (АПЗ), организованный Молодёжным советом предприятия.

Презентация проектов проходила в несколько этапов. Организаторы разделили участников на подгруппы: специалисты из числа руководителей АПЗ, арзамасцы, не работающие на предприятии, и самая многочисленная группа – заводская молодежь.

В составе комиссии под руководством генерального директора Андрея Капустина – руководители по направлениям. Презентации работ проходили по установленному регламенту: участники раскрывали область применения представляемого продукта, его достоинства,конкуренция на рынке, примерный бюджет. После– вопросы, дискуссия.

Многие из продуктов, представленных на втором конкурсе, были связаны с дезинфекцией помещений, инструментов. Пандемия наложила отпечаток на все сферы жизни, в том числе и на рождение новых идей.

Еще одна популярная тема – энергосберегающие приборы и устройства безопасности. Также предлагались для производства изделия для сферы услуг и даже области музыки. Были и высокотехнологичные бизнес-идеи.

– Конкурс еще раз показал, что на АПЗ есть творческие инициативные люди, – отметил главный конструктор по спецпродукции Александр Сагин. – Наша задача – использовать их потенциал. Даже если идея не пройдет конкурсный отбор, ее авторы не останутся без внимания. В случае реализации мы предложим им войти в состав рабочих групп.

Андрей Капустин, генеральный директор:

– Многие участники в своих выступлениях говорили: «У нас на заводе можно сделать все!» Согласен, мы можем многое. Но в первую очередь нам интересно то, что высокотехнологично, что соответствует имиджу и статусу предприятия ОПК. Даже гражданская продукция у нас достаточно сложная. А главное, она имеет конкретного конечного потребителя. Отсюда еще один вопрос к авторам идей – о востребованности новых изделий. Если выпустим, сможем ли продать? Поэтому встречи по идеям гражданской продукции проходят в формате диалога, мыслей вслух. Вы задаете тему – мы смотрим на нее со стороны, обсуждаем, оцениваем. И набор этих оценок – сигнал к тому, что идею надо прорабатывать дальше.