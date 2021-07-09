Может быть причастен к исчезновению 100 женщин: «Орского маньяка» разыскивают в Нижегородской области

Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

По всей стране сейчас проводятся масштабные поиски одного из самых опасных преступников наших дней - 64-летнего Валерия Андреева, названного «Орским маньяком». Начались поиски и в Нижегородской области. Напомним, бывшего дальнобойщика подозревают в убийстве семи человек в родной Оренбургской области. Однако, по сведениям СМИ, он может быть причастен к исчезновению целой сотни женщин. В период с 2006 по 2012 год по Оренбургской области прокатилась целая волна убийств, изнасилований и похищений женщин. Бывший дальнобойщик попал под подозрение в конце 2012 года, вскоре после исчезновения 18-летней Ольги Журавлевой. Свидетели видели, как она садилась в его машину. Во время обыска в его гараже были обнаружены следы крови, а сам подозреваемый бесследно исчез.

- Судя по всему, действовал он всегда по одной схеме, - ранее рассказал «Комсомолке» источник в следствии. - Видел на дороге голосующую женщину и предлагал подвезти. Седой мужчина, глаза добрые, в отцы годится - ну, женщины и садились к нему. Но судя по гибели Ольги Журавлевой, убивал он не только во время рейсов на большегрузе, но и в «свободное» время. Садился на свой паркетник и выезжал на «охоту».

Всего на текущий момент Валерия Андреева подозревают в убийстве семи женщин, которые в 2006-2012 годах пропадали в Орске и его окрестностях. При этом тела некоторых жертв «орского маньяка» до сих пор не нашли. Однако есть основания полагать, что на самом деле число жертв может идти на десятки. По крайней мере, по маршрутам, где годами гонял фуры Андреев, до сих пор числятся пропавшими без вести до сотни женщин.

Сейчас поиски предполагаемого маньяка ведутся по всей стране, включая Нижегородскую область.

- Следователи третьего Главного СУ СКР предполагают, что мужчина может жить под вымышленным именем и по подложным документам, в связи с этим просят оказать содействие в его розыске, - сообщает канал «Опер пишет». – Учитывая, что до исчезновения он работал водителем большегрузных автомобилей – «дальнобойщиком», по роду деятельности бывал в служебных командировках, имел знакомых во многих субъектах Российской Федерации, имеются основания полагать, что он мог скрыться в регионах, отдаленных от своего места жительства.

Сейчас за помощь в поимке предполагаемого убийцы обещано вознаграждение в 1,5 миллиона рублей. Из них 1 миллион предоставит МВД России, а остальные 500 тысяч – губернатор Оренбургской области.

КОНКРЕТНО

Что известно о подозреваемом:

Родился в 1975 году в поселке Шалкарском Светлинского района Оренбургской области, проживал в Орске, работал там же на предприятии ООО СП «Геро-Транс» в качестве водителя грузового автомобиля.

Приметы: славянской внешности, на вид 60-65 лет, рост 173 сантиметра, плотного телосложения, темные с проседью волосы, овальное лицо, тонкие губы.

Особые приметы: на животе имеется шрам после хирургической операции, которая выполняется при язве желудка. Кроме того, во рту у мужчины вставные зубы из желтого металла – по три на нижней и по четыре на верхней челюсти справа и слева.

Всех, кому что-либо известно про Валерия Андреева, просят связаться со следователями по телефонам: 8(3532) 79-05-65, 8(3532) 79-04-19, 8(3532) 79-11-11, 8(3532) 79-04-08, 8-932-850-04-00, 02.