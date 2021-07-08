В Дзержинске прошел семейный фестиваль «Ромашковая поляна» Фото: пресс-служба администрации городского округа город Дзержинск Нижегородской области

Традиционный фестиваль «Ромашковая поляна» прошел в дзержинском парке «Утиное озеро» в четверг, 8 июля. Он прошел в день семьи, любви и верности. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа город Дзержинск Нижегородской области.

Супружеские пары, недавно отметившие юбилей совместной жизни, поздравили и наградили памятными подарками. Это сделали глава города Иван Носков, Благочинный Воскресенского округа протоиерей Александр Долбунов, директор ГКУ НО «Управление социальной защиты населения города Дзержинска» Ольга Меснянкина и начальник отдела ЗАГС Дзержинска главного управления ЗАГС Нижегородской области Вера Чурилова поздравили и наградили памятными подарками.

В Дзержинске прошел семейный фестиваль «Ромашковая поляна» Фото: пресс-служба администрации городского округа город Дзержинск Нижегородской области

А семейной паре Владимира Петровича и Натальи Александровны Голодяевых глава Дзержинска вручил почетную медаль «За любовь и верность» Нижегородской области и памятный подарок. В прошлом году супруги отметили сороковую, рубиновую годовщину свадьбы.

- Никаких особенных секретов счастья у нас нет. Любовь, уважение и внимание – вот, наверное, самое главное. И поддержка, без которой никуда в нашей жизни, - поделились своими мыслями супруги.

Так, 8 июля, во время фестиваля работали спортивные и интерактивные площадки, а также выставка семейного рисунка «Будущее в детских ладошках».

В Дзержинске прошел семейный фестиваль «Ромашковая поляна» Фото: пресс-служба администрации городского округа город Дзержинск Нижегородской области

- День семьи, любви и верности символизирует все то, что ценили наши самые далекие предки, и что ценим мы. Это крепкая семья, в которой царят мир, любовь, взаимопонимание, взаимопомощь, терпимость, уважение и готовность совместно переживать и горе, и радость, - сказал глава города Иван Носков.

Отметим, что фестиваль проходил с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора, все гости праздника имели при себе маски и соблюдали социальную дистанцию. Перед допуском на площадку фестиваля каждому измеряли температуру тела.