82-летняя нижегородка перевела лже-сотрудникам банка 300 тысяч рублей. Фото: Александр ГЛУЗ

Неприятная история произошла в конце июня в Нижнем Новгороде с 82-летней пенсионеркой. Женщина стала жертвой мошенников, которые обманным путём выманили у неё 300 тысяч рублей. Об этом «Комсомолке» рассказал источник в правоохранительных органах.

Как-то вечером на телефон Елены Кабановой (прим. – фамилия и имя героя изменены) поступил звонок от неизвестного номера, звонила якобы сотрудница Центрального банка, которая обнаружила преступные махинации с деньгами женщины. Злоумышленница рассказала пенсионерке, что на неё оформили кредит, и предупредила, что ей срочно необходимо совершить несколько операций, чтобы деньги не попали в руки «мошенникам».

Аферистка работала не одна и поэтому сообщила, что она просто рядовой сотрудник и Елене Кабановой сейчас наберут из службы безопасности. Вскоре в квартире пенсионерке вновь раздался звонок и на этот раз с ней беседовал некий Воронцов Владимир Алексеевич - сотрудник отдела охраны.

Сначала мужчина пытался убедить пенсионерку, что на ней висит долг, но та спокойно отвечала, что никаких кредитов не брала. Тогда злоумышленник прибегнул к другой схеме и спросил, в каких банках Елена Кабанова хранит вклады, так как их нужно снять и проверить.

Проверять лицевой счёт в одном из банков нижегородка категорический отказалась, так как была уверена в его надежности. Позже лже-сотрудник упомянул второй банк и сказал, что сомнительные действия происходят именно там, мужчина звонил пенсионерке весь день и настаивал на том, что если она не пойдет и не снимет деньги, то они пропадут.

В результате, Елена Кабанова поверила в слова злоумышленника и забрала все средства, которые хранила в «менее надежном» банке, в частности, со счёта она сняла более 435 тысяч рублей. К слову, звонки от злоумышленника всё это время не прекращались, он то рассказывал ей, что снятые деньги надо будет поместить в ячейку для надежности, то подгонял нижегородку, спрашивая, когда она поедет в банк.

После того, как деньги были на руках у пенсионерки, мужчина порекомендовал ей пойти в магазин на проспекте Молодежный и перевести денежные средства. На следующий день ситуация повторилась и по инструкции от Владимира Воронцова женщина вновь перевела мошенникам кругленькую сумму. В общей сложности таким способом аферисты похитили у нижегородки 300 тысяч рублей.

Необходимо упомянуть, что Елена Кабанова знала о мошенниках из СМИ, но даже этого не смогло уберечь её от приключившейся с ней истории.