В непосредственной близости с водой жару переносить намного легче. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Думаете, что спрятаться от палящего солнца и раскаленного асфальта можно только за городом? А вот и нет! И мы вам это сейчас докажем. «Комсомолка» собрала ТОП-6 мест в Нижнем Новгороде, где можно насладиться близостью к природе. Приготовьте велики и рюкзаки – мы отправляемся!

Река Волга

Вода первой приходит в голову, когда на улице теплеет. На Нижневолжской набережной находится речной вокзал, откуда любой желающий может отправиться в двухчасовую прогулку. В непосредственной близости с водой жару переносить намного легче. Ветер обдувает вам лицо, брызги воды то и дело захлестывают за борт – разве это не счастье? К тому же появляется возможность по-другому взглянуть на Нижний Новгород и саму Волгу.

Щёлоковский хутор

В народе распространено название Щелчок. Живописное место, в котором можно отвлечься от городской суеты и насладиться природой. Три искусственных озера, имеющие песчаные пляжи, зоны отдыха на протяжении всех прогулочных тропинок и волшебные виды помогут спастись от жары и подарят вам несколько часов на свежем воздухе.

Канатная дорога

В теплое время с ошеломляюще большой высоты открывается прекрасный вид на Волгу и её зеленеющие берега. Пассажиры садятся в комфортные кабинки и – полетели! Отсюда можно увидеть Печерский монастырь и понаблюдать за течением реки. Посадочная площадка находится на Казанской набережной.

Нижневолжская набережная

Из-за близости с рекой здесь довольно ветрено и не так жарко, как в самом городе. В настоящее время территория разделена на два уровня: проезжую зону и пешеходную, на которой расположено большое количество лавочек для отдыха и небольших кафе. Чтобы немного отдохнуть от вездесущего зноя, достаточно арендовать самокат или велосипед, которых здесь с избытком. Набережная оборудована велодорожками, так что можно прокатиться с ветерком.

Экскурсионный трамвай-кафе

Такая поездка будет интересна не только гостям города, но и нижегородцам, которые смогут проехать по заречной и нагорной частям города и посетить единственный в России музей электротранспорта, ретро-вагонов и троллейбусов. Там представлены 9 уникальных музейных трамваев, самому старому из которых уже более 110 лет. Здесь же троллейбус, который 50 лет назад открывал движение в городе.

Вейкбординг в Сормовском парке

Жара – отличный повод попробовать себя в чём-то новом. Вейкбординг – это катание на доске по волне за катером. Он имеет сходство со сноубордом, скейтбордом и сёрфингом. Чтобы встать на вейкборд особые навыки не нужны, главное – уметь плавать. С первого раза начать делать какие-либо трюки не получится, но такое занятие точно принесёт море позитивных эмоций.

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