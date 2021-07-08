Скрининг женского здоровья: почему так важно регулярно проходить гинекологическое УЗИ.

Забота о собственном организме никогда не бывает лишней, особенно, если это забота женщины о своем репродуктивном здоровье и здоровье в целом. Болезнь всегда легче предотвратить, чем вылечить, а благодаря современной ультразвуковой диагностике это сделать достаточно просто.

Ультразвуковое исследование – наиболее доступный, информативный и безопасный метод диагностики в современной медицине.

Какие именно органы и с какой периодичностью необходимо проверять женщине на УЗИ?

- УЗИ органов малого таза (1 раз в полгода)

- УЗИ молочных желез (после 25 лет 1 раз в год)

- УЗИ брюшной полости (1 раз в год)

Основным направлением Дзержинского медицинского центра «УльтраМед» является ультразвуковая диагностика. Уже более 5 лет клиника предлагает своим пациентам УЗ-диагностику на аппаратах экспертного класса, которую проводят врачи с большим опытом работы.

УЗИ органов малого таза – важнейшая процедура для каждой женщины. Протокол УЗИ органов малого таза включает оценку параметров сразу нескольких органов. Врач описывает состояние матки, шейки матки, яичников, маточных труб, также на УЗИ врач подтверждает наличие беременности и определяет её срок. Существуют две разновидности проведения ультразвукового исследования: трансабдоминальное - через переднюю брюшную стенку, и трансвагинальное, когда специальный датчик вводится во влагалище.

УЗИ органов малого таза у женщин позволяет вовремя выявить:

- эндометриоз,

- миому матки,

- фиброму,

- аномальное строение матки,

- поликистоз яичников,

- кисту яичников,

- дисфункцию яичников,

- полипы органов малого таза,

- доброкачественные и злокачественные новообразования,

- инфекционно-воспалительные процессы,

- внематочную или замершую беременность.

В медицинском центре «УльтраМед» г. Дзержинск проводят как комплексное УЗИ органов малого таза, так и специальную диагностику отельных органов малого таза:

- Ультразвуковое исследование фолликулогенеза (фолликулометрия). Такой мониторинг помогает выбрать женщине наиболее благоприятное время для зачатия и в разы увеличить шансы успешной беременности.

- Ультразвуковое исследование для измерения длины шейки матки и ширины цервикального канала (цервикометрия). С его помощью можно оценить возможные риски беременности, в частности, риск преждевременных родов или угрозу выкидыша.

- Ультразвуковая диагностика органов малого таза с оценкой кровотока миоматозных узлов. Такая диагностика необходима женщинам перед и после процедуры эмболизации маточных артерий (ЭМА) перед планированием беременности.

Необходимо помнить, что ряд заболеваний женской репродуктивной системы на ранних этапах своего развития протекают скрыто и бессимптомно, поэтому для своевременного их выявления необходимо регулярно проводить УЗИ органов малого таза.

Дорогие женщины, ваше женское здоровье является важным как для вас самих, так и для нас. Специалисты клиники «УльтраМед» г. Дзержинск всегда готовы выслушать Ваши жалобы и постараются предложить вам максимально эффективную помощь в решении любой женской проблемы. В нашем центре ведут прием врачи-УЗИ высшей категории, члены международного общества врачей ультразвуковой диагностики ISUOG, РАСУДМ, АСМП, «Школы медицины плода», Voluson Club, Protech Solution Ukrain, UZSCOL, Ultrasound Club.

Дзержинский медицинский центр «УльтраМед»

Г. Дзержинск, пр. Дзержинского, 6А

Тел.: (831) 262-12-19

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