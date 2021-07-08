«Нас чуть не убили»: Житель Дзержинска напал с лопатой на медиков скорой помощи

Нападавший был задержан. Фото: Алексей Алексеев.

В понедельник, 5 июля, в Дзержинске произошло нападение на бригаду скорой помощи. Врачи приехали для сбора мазков на COVID-19 по вызову в одну из квартир дома №12 по улице Самохвалова, когда неизвестный мужчина напал на них с лопатой. Первым о случившемся сообщил в социальных сетях местный житель Алексей Алексеев.

- На место происшествия были вызваны сотрудники полиции. К моменту их приезда, буйный гражданин ушёл домой, - рассказал мужчина. - По словам медиков, сотрудники поднялись к нему в квартиру, вот только дверь он им не открыл.

В пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области факт нападения подтвердили, однако подчеркнули, что нападавший всё-таки был задержан полицейскими. Им оказался 39-летний мужчина, ранее он был неоднократно судим.

Позже выяснились и обстоятельства произошедшего. А дело было так: заметив машину скорой помощи из окна своей квартиры, мужчина спустился навстречу медикам и принялся их оскорблять. В результате, между водителем скорой и этим местным жителем завязалась перепалка. Тут-то дзержинец и схватился за саперную лопату. Он разбил боковое стекло автомобиля и принялся угрожать расправой.

- Нас вообще чуть не убили, - рассказали после сотрудники поликлиники №2. - Сейчас уже легче, отошли, но было очень страшно. Разбил стекло лопатой. Не знаю, может медиков не любит, но работать страшно.

В настоящее время в отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью». Проводится проверка.

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