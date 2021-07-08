Сделать рентген и флюорографию быстро и без очередей при минимальном облучении?

В многопрофильной клинике «Альфа-Центр Здоровья» Вы можете обследоваться на цифровом рентгеновском аппарате фирмы General Electrics Healthcare
В многопрофильной клинике «Альфа-Центр Здоровья» Вы можете обследоваться на цифровом рентгеновском аппарате фирмы General Electrics Healthcare (США) — лидера в производстве высотехнологичного медицинского оборудования — Brivo ™ DR-F.
Рентгеновская установка обеспечивает быстрое и точное сканирование при высоком качестве получаемого изображения и низких дозах лучевой нагрузки на пациента (от 0,001 мЗв до 0,035 мЗв – в зависимости от области исследования), и значительно уменьшает дозу облучения (не менее, чем в 12-15 раз) по сравнению с аналоговыми рентген-аппаратами.
Это дает врачу-рентгенологу возможность объективно оценить и дифференцировать патологию различных органов и систем.
Brivo ™ DR-F позволяет легко осуществлять все виды исследований (в том числе проводить обследование пациентов на носилках или в инвалидных колясках).
Портативный детектор может выдержать вес до 160 кг , изготовлен из прочных материалов, включая углеродные волокна, используемые в гоночных автомобилях Формулы-1 .
Система рентген-диагностики Brivo ™ DR-F предназначена для сканирования всего тела, что удобно для пациента, потому что уменьшается количество снимков.
При сканировании лучевая нагрузка рассчитывается индивидуально с учётом параметров конкретного человека (пол, возраст, вес и рост), что позволяет контролировать полученную им дозу лучевой нагрузки и, соответственно, гарантирует безопасность пациента .
Brivo DR-F обеспечивает необходимую функциональность цифровых изображений в простой, надежной, доступной и легкой в использовании системы.
Результаты обследования распечатываются на термоплёнке с высокой информативной точностью изображения, могут выдаваться на DVD диске.
Рентгеновская установка обеспечивает быстрое и точное сканирование.
Только в клинике «Альфа-Центр Здоровья» г. Нижний Новгород Вы можете пройти рентгенографическое обследование на современном цифровом рентген-аппарате Brivo DR-F (исследования различных органов и систем от 595 руб.)
Контакты:
Многопрофильная клиника «Альфа-Центр Здоровья»
Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 48/50
тел. (831)266-69-42