Сделать рентген и флюорографию быстро и без очередей при минимальном облучении?

В многопрофильной клинике «Альфа-Центр Здоровья» Вы можете обследоваться на цифровом рентгеновском аппарате фирмы General Electrics Healthcare

В многопрофильной клинике «Альфа-Центр Здоровья» Вы можете обследоваться на цифровом рентгеновском аппарате фирмы General Electrics Healthcare (США) — лидера в производстве высотехнологичного медицинского оборудования — Brivo ™ DR-F.

Рентгеновская установка обеспечивает быстрое и точное сканирование при высоком качестве получаемого изображения и низких дозах лучевой нагрузки на пациента (от 0,001 мЗв до 0,035 мЗв – в зависимости от области исследования), и значительно уменьшает дозу облучения (не менее, чем в 12-15 раз) по сравнению с аналоговыми рентген-аппаратами.

Это дает врачу-рентгенологу возможность объективно оценить и дифференцировать патологию различных органов и систем.

Brivo ™ DR-F позволяет легко осуществлять все виды исследований (в том числе проводить обследование пациентов на носилках или в инвалидных колясках).

Портативный детектор может выдержать вес до 160 кг , изготовлен из прочных материалов, включая углеродные волокна, используемые в гоночных автомобилях Формулы-1 .

Система рентген-диагностики Brivo ™ DR-F предназначена для сканирования всего тела, что удобно для пациента, потому что уменьшается количество снимков.

При сканировании лучевая нагрузка рассчитывается индивидуально с учётом параметров конкретного человека (пол, возраст, вес и рост), что позволяет контролировать полученную им дозу лучевой нагрузки и, соответственно, гарантирует безопасность пациента .

Brivo DR-F обеспечивает необходимую функциональность цифровых изображений в простой, надежной, доступной и легкой в использовании системы.

Результаты обследования распечатываются на термоплёнке с высокой информативной точностью изображения, могут выдаваться на DVD диске.

Рентгеновская установка обеспечивает быстрое и точное сканирование.

Только в клинике «Альфа-Центр Здоровья» г. Нижний Новгород Вы можете пройти рентгенографическое обследование на современном цифровом рентген-аппарате Brivo DR-F (исследования различных органов и систем от 595 руб.)

Контакты:

Многопрофильная клиника «Альфа-Центр Здоровья»

Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 48/50

тел. (831)266-69-42

Сайт: https://novgorod.alfazdrav.ru/