«Увезли без лекарств и одежды»: 87-летняя пенсионерка при загадочных обстоятельствах пропала из своей квартиры в Нижнем Новгороде

В настоящее время пенсионерка находится в частном пансионате. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Резонансная и запутанная история произошла в Нижнем Новгороде в начале июля. 87-летняя Вера Сорокина пропала из своей квартиры. К поискам тут же подключилась и полиция, и волонтеры, и местные жители. Спустя несколько дней пенсионерку нашли – живой и здоровой, но в доме престарелых. «Комсомолка» разбиралась, как бабушка туда попала, и не было ли это похищением.

Родственный суд

Вера Ивановна уже долгое время судилась за квартиру с племянником, которому подписала договор дарения на половину жилплощади. Смену своего решения женщина обосновала тем, что в тот период жизни у неё произошло горе, и она была не в лучшем состоянии.

Как оказалось, в день своей пропажи женщина со своей сиделкой ходила в полицию писать заявление на признание своего паспорта утерянным. Хотя его просто не возвращал ей племянник.

- Когда они пришли после написания заявления домой, то сиделка отправилась в магазин, а когда вернулась обратно, то увидела, что дверной замок испорчен, а бабушку куда-то увезли, - рассказала инфорг ПСО «Волонтёр-НН» Анастасия (позывной Герда).

Сиделка сразу же сообщила о пропаже в правоохранительные органы, после чего информация попала и в руки волонтёрам. Первым подозреваемым по этому делу вполне ожидаемо оказался ее племянник.

- Потом уже выяснилось, что бабушка находится в пансионате и к ней ни у кого нет доступа: ни волонтёрам, ни сотрудникам соцзащиты, ни сиделке, ни СМИ не удалось лично увидеть Веру Сорокину, - рассказала Анастасия. – Мы даже не можем попросить, чтобы, например, бабушка написала объяснительную, где она просит её не искать или что она сама захотела в пансионат и её всё устраивает.

Лично 87-летнюю женщину видел только племянник, персонал пансионата и полицейские, но никто из тех, кто лично участвовал в её поисках и обеспокоен в сложившейся ситуации, к ней не был допущен. Причем отказывают даже в таких простых вещах, как разговор по телефону, чтобы удостовериться в том, как она себя чувствует.

«Сиделка – мошенница?»

В настоящее время сиделка женщины обеспокоена тем, что племянник предпримет все действия для того, чтобы признать Веру Сорокину недееспособной. Мужчина, в свою очередь, заявляет, что это сиделка – мошенница и хочет отобрать квартиру, и именно она стала инициатором того, чтобы оспорить договор дарения.

- Но дело тут в том, что сиделка работает только с этого года, её наняли после того, как женщина в декабре 2020 года перенесла СOVID-19, - подчеркнула инфорг ПСО «Волонтёр-НН». – И Вера Сорокина подавала на оспаривание договора дарения значительно раньше этого времени, она с юристом составляла иск и ходила в суд, где ей отказали, и всё осталось как есть.

Выходит, что старушка просила помощи у сиделки уже позже. Она хотела, чтобы та забрала у племянника документы, а когда он понял к чему идет дело, то сказал, что в её услугах больше не нуждаются. Однако это на ситуацию никак не повлияло, ведь сиделка была нанята лично Верой Сорокиной для помощи в бытовых мелочах.

К слову, проверить законность нахождения пожилой нижегородки в одном из пансионатов, расположенном в Сормовском районе, попросили и волонтёры, которые участвовали в поиске.

- Я не юрист, но с моей точки зрения ситуация странная, когда дееспособную женщину увозят в частный пансионат, куда она вовсе не хочет, судя по записанным бабушкой видео, - поделился член поисково-спасательного отряда «Волонтёр-НН» Юрий (позывной «Фокс»).

На месте остались все личные вещи

Общественность смутили обстоятельства исчезновения Веры Сорокиной. Судите сами, дома остались даже необходимые ей лекарства, что сразу же поставило под угрозу её жизнь и здоровье. В квартире также нетронутыми остались личные вещи - одежда и очки. Все эти факты вполне могут указывать на то, что 87-летняя женщина вовсе не собиралась покидать своей квартиры.

- Мы хотели хотя бы убедиться в том, что жизни женщины ничего не угрожает, а для этого нужно было проверить, что у неё в пансионате имеются все необходимые для лечения препараты, - подчеркнул волонтер-спасатель.

К слову, позже необходимые лекарства и таблетки в пансионат подвез племянник Веры Сорокиной, а сотрудники полиции были допущены внутрь пансионата и подтвердили, что для лечения нижегородки у персонала имеются почти все необходимые из списка медикаменты.

А вот с условиями проживания пока дела обстоят не очень - её поселили в номер на пять человек, один из самых дешёвых. За содержание в пансионате Веры Сорокиной тоже заплатил племянник.

- Пять человек на комнату, может, в студенческое время это и хорошо, но под конец жизни, особенно, когда есть возможность спокойно быть дома с сиделкой, не очень хорошая перспектива, - отметил член поисково-спасательного отряда «Волонтёр-НН».

Кроме того, волонтёров смутил и тот факт, что прежде чем поместить старушку в пансионат не проводилось никаких проверок, ни психологических, ни медицинских - геронтологических. Специалист посетил пенсионерку уже после того, как её поместили в дом престарелых. По словам персонала, бабушка не проявляет серьезных признаков деменции.

Таким образом, прежде чем закрывать поиск, волонтёры хотят убедиться в том, что бабушка поменяла собственную квартиру на койку в пятиместном номере по своей воле. Для этого было направлено заявление в полицию.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, по данному факту сотрудниками уже проводится доследственная проверка.

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